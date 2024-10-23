الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل وفداً حكومياً من مدينة شنجن الصينية

سعود بن صقر يستقبل وفداً حكومياً من مدينة شنجن الصينية
23 أكتوبر 2024 20:31

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً حكومياً من مدينة شنجن الصينية، يزور الدولة حالياً.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوفد الصيني الزائر، مشيداً بمتانة علاقات التعاون، والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والمشتركة، بما يلبي التطلعات، ويحقق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للشعبين الصديقين.
وبحث سموه خلال اللقاء، فرص التعاون الحكومي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة، ومدينة شنجن، التي من شأنها تنمية الشراكة الاقتصادية، وتطويرها نحو آفاق أرحب من النمو في شتى المجالات.
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الحكومي الصيني الزائر، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات، وإمارة رأس الخيمة على مختلف الصعد، لا سيما الاستثمارية، والصناعية، والسياحية.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر: ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع أميركا
تحت رعاية سعود بن صقر القاسمي.. منتدى المواطن العالمي ينطلق برأس الخيمة
المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة
الأخبار العالمية
«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة
اليوم 23:57
هاريس ترد على أسئلة الناخبين في ولاية بنسلفانيا الحاسمة
الأخبار العالمية
هاريس ترد على أسئلة الناخبين في ولاية بنسلفانيا الحاسمة
اليوم 23:54
الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على شركة الصناعات الجوية والفضائية في تركيا
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على شركة الصناعات الجوية والفضائية في تركيا
اليوم 23:48
إصابة 35 طالباً جراء انفجار قنبلة في مدرسة بتشيلي
الأخبار العالمية
إصابة 35 طالباً جراء انفجار قنبلة في مدرسة بتشيلي
اليوم 23:21
مطار برمنغهام يستأنف نشاطه بشكل طبيعي
الأخبار العالمية
مطار برمنغهام يستأنف نشاطه بشكل طبيعي
اليوم 23:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©