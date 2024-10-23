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حمدان بن زايد يعزي في وفاة محمد زايد المنصوري وأحمد خميس المنصوري

حمدان بن زايد يعزي في وفاة محمد زايد المنصوري وأحمد خميس المنصوري
23 أكتوبر 2024 21:39

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد زايد خلفان المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور له أحمد خميس سلطان سبيع المنصوري. وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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رافق سموه، خلال أدائه واجب العزاء، الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
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