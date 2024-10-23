دبي تحتفل بــ «زايد وراشد» ضمن الاحتفالات الوطنية بيوم العلم وعيد الاتحاد بشهر كامل من الفعاليات

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم (الأربعاء)، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق حملة «#زايدوراشد» بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بـ «يوم العلم» و«عيد الاتحاد الـ 53»، وذلك تحت مظلة واحدة تجمع مختلف المبادرات والفعاليات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي الوطني في دبي على مدار شهر كامل من 3 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.

ووجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لشعب الإمارات والقيادة الرشيدة بالمناسبات الوطنية التي تحتفل بها دولة الإمارات خلال هذه الفترة من السنة، مؤكداً سموه أن إطلاق حملة «#زايدوراشد» يأتي احتفاء بذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وعرفاناً بدورهما الرئيسي في قيام الاتحاد، كما يأتي ترسيخاً لثقافة الانتماء والهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع الإماراتي، وفرصة لتعريف زوار المدينة بكبار الشخصيات التي كان لها أثر كبير وبصمات واضحة في تاريخ وذاكرة دولة الإمارات.

ووجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة مضافرة الجهود بين مختلف الجهات المشاركة ضمن حملة «#زايدوراشد» ليكون الاحتفال بالمناسبات الوطنية في إمارة دبي هذا العام على أعلى مستوى من التميز، ويعكس صورة ومكانة دبي خلال الاحتفالات الوطنية التي تعم أرجاء الدولة خلال هذه الفترة من السنة.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة وما يقدمونه من مبادرات وفعاليات وأنشطة تعزز روح الولاء للوطن، وما يقومون به من عمل هدفه أن تكون دبي في أبهى صورة تزامناً مع احتفالات الدولة بــ «يوم العلم» و«عيد الاتحاد»، وغيرها من المناسبات الوطنية.



مظلة موحدة

خلال المؤتمر الصحافي، رحّبت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالحضور، معربة عن بالغ الشكر والامتنان لكافة الشركاء وما قدموه من فعاليات وخطط للاحتفاء بالمناسبة ضمن حملة «#زايدوراشد»، والتي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل إكساب الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام صورة مبهرة تتناسب مع مكانة دبي كمدينة اقترن اسمها بالإتقان والتميز في كل ما تقوم به من مبادرات وما تقدم عليه من خطوات. وقالت سعادتها: تنتشر المظاهر الاحتفالية في دبي ودولة الإمارات في مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية في ضوء حرص مؤسساتها ومجتمعها على المشاركة والاحتفاء بتلك المناسبات، وتزامناً مع الاحتفالات الوطنية التي تشهدها الدولة جاءت توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكون الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام مختلفاً ومميزاً من خلال توحيد الجهود ضمن مظلة حملة واحدة تكفل أعلى مستويات التنسيق بينها، وتضمن تسليط الضوء عليها بأسلوب يتناسب مع هذه المناسبات ومكانتها الوطنية في نفوس الجميع.

وأكدت سعادتها أهمية دور الإعلام في إبراز مظاهر الاحتفالات الوطنية التي ستعم مختلف جنبات دبي، وضمن كافة أحيائها ومجتمعاتها السكنية ومراكزها التجارية ومواقعها الحيوية، لافتة إلى التزام المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لكافة وسائل الإعلام، وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لتمكينهم من تقديم التغطية الملائمة لما ستشهده دبي خلال الاحتفالات الوطنية في إمارة دبي.

وقالت: نسعى من خلال الحملة الوطنية «#زايدوراشد» إلى توحيد المبادرات والفعاليات التي ينظمها القطاعان الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة للترويج لها وإبرازها بأدوات وأساليب جديدة تتيح التعريف بتلك المظاهر الاحتفالية العديدة والمتميزة التي تقدمها المؤسسات المختلفة بالتزامن مع احتفالات الدولة بالمناسبات الوطنية.



شراكة وتنسيق

من جانبها، أعربت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الحملة الوطنية «#زايدوراشد» عن تقديرها للتعاون الكبير الذي أبداه جميع الشركاء في الحملة وما قدموه من معلومات حول فعالياتهم ومبادراتهم وبرامجهم، مؤكدة أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام سيكون له طابع خاص بفضل الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والتنسيق فيما بينهما في كل ما يتعلق بالمظاهر الاحتفالية الوطنية والتي ستستمر لمدة شهر كامل في مختلف مناطق دبي.

وإلى جانب الإشراف على عملية التنسيق وتكامل الأدوار بين الشركاء، وحول إسهام براند دبي في الحملة، قالت السويدي: يشارك «براند دبي» في الاحتفالات الوطنية وللعام الحادي عشر على التوالي بـ#حديقة_الأعلام التي تعد مبادرة وطنية ومجتمعية مبتكرة ينظمها الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لمواكبة المناسبات الوطنية في دولة الإمارات، وتقديراً لعَلَم دولة الإمارات وما يرمز له من قيم ومعانٍ وطنية، حيث ستحتفي #حديقة_الأعلام هذا العام باسمين عزيزين على قلب كل إماراتي عرفانا بالجميل وإحياءً لذكراهما وما قدماه من جهود في سبيل قيام اتحاد دولة الإمارات.

ولفتت السويدي إلى مشاركة مجموعة من المشاريع الناشئة من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي» في فعاليات حملة «#زايدوراشد»، وذلك من خلال تضمين شعار الحملة بشكل مبتكر، ضمن منتجاتهم وما يقدمونه للجمهور خلال فترة الحملة. وخلال المؤتمر، أكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أهمية حملة #زايدوراشد في تسليط الضوء على الإسهامات الجليلة للمؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، ودورهما الرئيسي في قيام الاتحاد، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في نشر الرسائل المهمة لتحقيق أهداف الحملة في الاحتفاء بما قدماه في سبيل الوطن.

ولفت سعادة ضرار بالهول الفلاسي إلى أن الاحتفال بيوم العلم هذا العام سينطلق من متحف الاتحاد بما لهذا الصرح من أهمية ورمزية تجمع الإماراتيين على الكثير من معاني وقيم الولاء للوطن.



احتفالات مميزة لهيئة الثقافة والفنون

أوضح عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة، أن هيئة الثقافة والفنون في دبي، ستستضيف العديد من الفعاليات المميزة في أبرز وجهاتها الثقافية، ومنها قرية حتا التراثية، لتشجيع الزوار على استكشاف تاريخ وثقافة المنطقة، وتعزيز الروابط بين الزوار والتراث الوطني الإماراتي.

وفي حي الفهيدي التاريخي، ستحتضن المنطقة فعاليات متنوعة تعكس التراث الثقافي الغني لإمارة دبي، مما يتيح للزوار فرصة استكشاف التاريخ الإماراتي وتقاليد الحياة في الماضي، كما يقدم متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي مفتوح في الإمارات، تجربة ثقافية متكاملة تربط الماضي بالحاضر، من خلال إحياء البيوت التراثية بعروض مسرحية وتفاعلية تُظهر جوانب من الحياة القديمة في دبي. وستشمل الفعاليات عروضاً تراثية وأخرى مبتكرة تسلط الضوء على مسيرة تطور الإمارات. أما متحف الاتحاد الذي يعد رمزاً وطنياً مهماً، فسيقدم احتفالات وطنية حول تاريخ الاتحاد من خلال فعاليات ثقافية مميزة، تشمل معارض وعروض تفاعلية تروي قصة تأسيس دولة الإمارات، وستوفر الفعاليات تجربة ملهمة تسلط الضوء على تاريخ الاتحاد، مما يشجع الزوار على التواصل مع القيم الوطنية والهوية الإماراتية.



متحف المستقبل يستقبل زواره بأعلام وتذاكر «#زايدوراشد»

في إطار فعالياته ضمن الحملة سيتزين مبنى متحف المستقبل بأعلام تحمل شعار حملة «#زايدوراشد»، كما سيستقبل المتحف زواره بتذاكر تحمل شعار الحملة سيتم إصدارها خصيصاً خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل. وحرصاً من المتحف على التفاعل مع الجمهور خلال فترة الاحتفالات الوطنية التي ستعم دبي ودولة الإمارات، سينتج متحف المستقبل فيديو يحتفي بعيد الاتحاد في إطار حملة زايد وراشد، وسيتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمتحف المستقبل («سيمفونية الاتحاد» في مدينة إكسبو دبي)، وقالت عفراء السويدي مدير أول الاستراتيجية والتخطيط في «إكسبو دبي»، إنه تزامناً مع حملة #زايدوراشد وفي إطار مشاركة مدينة إكسبو دبي في احتفالات عيد الاتحاد الـ53 تنظم المدينة حفلاً موسيقياً تحت عنوان «سيمفونية الاتحاد» تؤديه أوركسترا الفردوس، حيث ستعزف الأوركسترا عدداً من الأغاني الوطنية الإماراتية خلال الاحتفال أمام الجمهور في حفلين مجانيين. وأضافت أنه سيتم تزيين ساحة الوصل في مدينة إكسبو بالأعلام الإماراتية والديكورات التراثية الإماراتية، وستقوم الفرق الإماراتية الشعبية بأداء العروض التراثية، كما ستستضيف ساحة الوصل سوق الحصاد الإماراتي للمنتجات الزراعية والغذائية الإماراتية.



برواز دبي وحدائقها تتزين بالأضواء

حول مشاركة بلدية دبي في الحملة، قال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، إن البلدية تحرص على المشاركة في المناسبات الوطنية التي تحتفل بها دبي من خلال العديد من الفعاليات والتي ستشمل تزيين الحدائق الكبرى وبرواز دبي ومبنى دبي سفاري بارك، إضافة إلى دوار الساعة بإضاءات عيد الاتحاد التي تضفي أجواء احتفالية مميزة تعكس روح المدينة وتفاعلها مع مختلف المناسبات الوطنية لدولة الإمارات. كما تنظم بلدية دبي عدداً من الفعاليات في إطار مشاركتها في حملة #زايدوراشد، بما فيها الورش التثقيفية والأنشطة المتنوعة في عدد من المناطق والتي من بينها مدينة الطفل في دبي.



دبي تستقبل القادمين إليها بالأهازيج

قال الملازم أول سيف الفلاسي، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن «إقامة دبي» ستستقبل الزوار والقادمين إلى دبي عبر مطاراتها بختم خاص يحمل شعار #زايدوراشد، كما ستشارك الجمهور الاحتفال بالمناسبات الوطنية بالعديد من الفعاليات، حيث خصصت الإدارة مساحة خاصة في مطارات دبي للاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد، وسيتم اختيار التراث البحري كطابع خاص بمراسم الاحتفال، كما ستستقبل مطارات دبي القادمين عبر منافذها بالأهازيج الوطنية التي تعبر عن خصوصية تلك الاحتفالات ودورها في تعزيز الهوية الوطنية. وفي منطقة حتا، ستتعاون بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع هيئة الثقافة والفنون في دبي لتنظيم فعالية مجتمعية تراثية احتفالاً بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، يتخللها عرض فيلم عن دور القادة المؤسسين، وتوزيع الهدايا على السياح وأفراد المجتمع.



زينة معلقة في مراكز ماجد الفطيم

ضمن مشاركة مجموعة «ماجد الفطيم» في حملة #زايدوراشد، تزيين واجهات وممرات سيتي سنتر مردف ومول الإمارات بالزينة المعلقة، التي تعكس وتعزز مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر. كما تنظم مجموعة من الفعالية الترفيهية والتثقيفية التي تحتفي بالثقافة الإماراتية من خلال تعريف ومشاركة الجمهور بورش تفاعلية، بالإضافة إلى عروض موسيقية حية ومعرض خاص بالتراث الإماراتي في سيتي سنتر مردف.



فعاليات مطارات دبي

أوضح علي القرقاوي، مدير إدارة الشؤون الحكومية في مطارات دبي، أن مطارات دبي تشارك ضمن حملة #زايدوراشد بعدد من الفعاليات التراثية الإماراتية، والعروض الشعبية، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى ابراز العادات والقيم والهوية الإماراتية الأصيلة. كما تحتفي مطارات دبي بذكرى المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، من خلال تعريف المسافرين بإنجازاتهما عبر منصات التواصل الاجتماعي وشاشات المسافرين عبى مطارات دبي.



دائرة الاقتصاد والسياحة

أوضحت سهيلة غباش، نائب الرئيس إدارة التخطيط وتشغيل المهرجانات في دائرة الاقتصاد والسياحة دبي، أن الدائرة ستشارك ضمن حملة #زايدوراشد بمجموعة متنوعة من الفعاليات تضم «حفل عيد الاتحاد»، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب، إضافة إلى عروض تراثية في أبرز أماكن الجذب والتي تستقطب أعداداً كبيرة من الجمهور من جميع أنحاء الإمارات وخارجها، كما تتضمن الفعاليات «مسيرة يوم الاتحاد» التي ستنطلق من سيتي ووك في الثاني ديسمبر، بالتعاون مع وطني الإمارات ومشاركة مختلف الجهات الحكومية.

كما ستنظم الدائرة يومي 2 و3 ديسمبر عروضاً مبهرة للألعاب النارية في أشهر مناطق دبي مثل شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وشارع السيف، ومنطقة حتا، ودبي فيستيفال، إضافة إلى سيتي مول. كما ستتزين المراكز التجارية والفنادق والمعالم السياحية بشعارات عيد الاتحاد، بالتزامن مع عروض ثقافية، وموسيقية في جميع أنحاء دبي. وتشمل فعاليات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال فترة الاحتفالات إقامة عدد من الأسواق الموسمية، بما فيها كانتين الشاطئ، وسوق رايب، وونتر وندرلاند، وتتضمن أنشطة ومأكولات محلية، وعروض تسويقية، كما ستقدم المطاعم والفنادق في جميع أنحاء المدينة عروضاً ترويجية خاصة تزامناً مع الاحتفالات الوطنية.

وستشهد منطقة حتا بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد عروضاً مميزة للألعاب النارية، والرقصات الفلكلورية التقليدية، والعروض الموسيقية التي تعبر عن التراث الثقافي الغني لمنطقة حتا، مما يوفر للزوار تجربة فريدة على خلفية الطبيعة الجبلية الرائعة التي تميز المنطقة.



حملة مجتمعية لهيئة المعرفة

قال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن «الهيئة» ستطلق حملة مجتمعية لتعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالموروث الإماراتي وإبراز الفعاليات المدرسية ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المبادرة ستتضمن أربعة محاور رئيسية، بواقع محور لكل أسبوع، الأول بعنوان «زاید و راشد - تراثنا»، وتتضمن إبراز الفعاليات المتنوعة لمختلف المؤسسات التعليمية بدبي حول التراث الإماراتي وتوعية الأجيال الناشئة بالموروث الثقافي الغني لدولة الإمارات، والثاني (زاید و راشد - هويتنا) للاحتفاء بمبادرات المجتمع التعليمي التي تعزز من الهوية الوطنية في المؤسسات التعليمية، مع التركيز على إبراز دور أولياء الأمور الإماراتيين في المبادرة، والثالث (زايد وراشد - حاضرنا)، لتسليط الضوء على أبرز إنجازات دولة الإمارات في قطاع التعليم ومشاركة أبرز المقولات للقادة المؤسسين حول أهمية بناء الإنسان في مسيرة تنمية الأوطان، أما الرابع فهي (زايد وراشد - مستقبلنا) والمتعلق بالتفاعل مع المجتمع التعليمي في إمارة دبي بشأن تصوراتهم وتصاميمهم حول مستقبل الحياة في دولة الإمارات.

كما ستطلق «الهيئة» مسابقة «مواهبنا لوطننا» لإبراز مواهب الطلبة في مجالات منها الرسم، والتصوير وكتابة الشعر، والتصميم، ونشر المواهب والمشاركات عبر قنوات التواصل ها الاجتماعي الخاصة بـ«الهيئة».



تغطية حية من دبي للإعلام

قالت الدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في دبي للإعلام، إن المؤسسة ستنقل احتفالات دبي ضمن حملة #زايدوراشد عبر مختلف منصاتها وبرامجه التي ستعكس تفاعل الشارع وتغطية المبادرات التي تطلقها مختلف المؤسسات والهيئات والمدارس في دبي. وأشارت بوحميد إلى أن دبي للإعلام ستطلق برنامجاً خاصاً على قناة «سما دبي، لتغطية الفعاليات الخاصة بحملة #زايدوراشد، كما أنه ستكون هناك برامج إذاعية وأخرى تلفزيونية باللغتين العربية والانجليزية لإبراز إنجازات القامتين الوطنيتين، مشيراً إلى تعاون دبي للإعلام الكامل مع مختلف وسائل الإعلام لتوفير أية مواد أرشيفية تخص الحملة.



طرق دبي تزين الشوارع الرئيسية والجسور

حول مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في حملة #زايدوراشد، أوضحت مريم حسن البلوشي، مدير الاتصال الإعلامي في هيئة الطرق والمواصلات، أن «الهيئة» سوف ستقوم بتزيين الشوارع الرئيسية في دبي بأعلام وزينة عيد الاتحاد، كما ستزين جسر إنفينيتي ومعبر الخليج التجاري، إضافة عرض شعار الحملة ومعلومات حول المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، عبر الشاشات الإلكترونية الخاصة بالمترو والترام.



فعاليات دبي القابضة

أوضحت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة، أن مشاركة القرية العالمية في الحملة من خلال 30 جناحاً تستقطب الآلاف من الزوار بشكل يومي، إضافة إلى الألعاب النارية التي ستضيئ أجواء القرية، لافتة إلى تزيين مداخل الفنادق التابعة لمجموعة جميرا بالشعار الرسمي للحملة والإعلام والإضاءات المبهرة.

وأشارت بوحميد إلى تزيين المراكز التجارية التابعة لدبي القابضة وعددها 10 مراكز، وتنظيم العديد من الورش التعريفية التي تعرف المشاركين فيها بإنجازات المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.



مجموعة وصل

لفتت أسماء علي، مدير الإعلام في مجموعة «وصل» لإدارة الأصول، إلى مشاركة المجموعة في حملة #زايدوراشد من خلال مجموعة من الفعاليات، إضافة إلى تزيين مبانيها تزامناً مع الحملة واحتفالات الدولة بالمناسبات الوطنية، بما فيها مركز وصل للخبرة، ودار الوصل، ووصل51، ومساكن وصل1، كما ستقدم المجموعة عددا من الورش والفعاليات خلال مدة الحملة.



دائرة الشؤون الإسلامية

من جانبه، لفت هلال الفيلي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إلى مشاركة الدائرة في حملة #زايدوراشد بعدد من الفعاليات التي تتناسب مع طبيعة الاحتفالات الوطنية، حيث ستنظم الدائرة سبع فعاليات رئيسية من بينها فعالية نسائية تنطلق في مركز أم الشيف، وفعاليات أخرى يشارك فيها كافة فئات المجتمع، كما ستقوم الدائرة بتزيين مبانيها بالأعلام والإضاءات.