راشد المعلا يستقبل سفيري الدنمارك وفنزويلا

أم القيوين (وام)

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، اندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عهد أم القيوين، بالسفير، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

كما استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، الدكتور نبيل عبد الخالق، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.