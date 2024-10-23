سعود بن صقر: شراكتنا استراتيجية مع الصين

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً حكومياً من مدينة شنجن الصينية، يزور الدولة حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوفد الصيني الزائر، مشيداً بمتانة علاقات التعاون، والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والمشتركة، بما يلبي التطلعات، ويحقق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للشعبين الصديقين. وبحث سموه، خلال اللقاء، فرص التعاون الحكومي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة، ومدينة شنجن، التي من شأنها تنمية الشراكة الاقتصادية، وتطويرها نحو آفاق أرحب من النمو في شتى المجالات.