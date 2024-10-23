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علوم الدار

«بريكس» تناقش التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين

رئيس الدولة لدى وصوله إلى قازان وفي استقباله رستم مينيخانوف رئيس تتارستان
24 أكتوبر 2024 01:02

قازان (وام)
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مدينة قازان، للمشاركة في أعمال قمة قادة دول مجموعة «بريكس» التي تستضيفها روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر 2024، وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة «بريكس». وتعقد القمة في دورتها هذا العام تحت شعار «التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، بمشاركة قادة عدد من دول المجموعة ورؤساء حكوماتها، بجانب ممثلي الدول المدعوة. 

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ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

 

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