جامعة أبوظبي تكشف عن أحدث إنجازاتها وبرامجها المعتمدة

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك جامعة أبوظبي في الدورة السنوية الثامنة عشرة من «معرض نجاح أبوظبي 2024»، المقرر عقده في «مركز أبوظبي للمعارض»، خلال الفترة من 27 ولغاية 29 أكتوبر الجاري، حيث ستستعرض الجامعة خلاله مجموعة واسعة من برامجها الأكاديمية المعتمدة عالمياً، وأحدث إنجازاتها في القطاع التعليمي.

يعد الحدث، الذي تدعمه وزارة التربية والتعليم، من أبرز المعارض السنوية الرائدة في أبوظبي لاستقطاب الطلبة الدوليين، إذ يوفر منصة للطلبة لاستكشاف مجموعة من أعرق الجامعات في العالم.

وسيحظى جناح جامعة أبوظبي ورقمه (A03) في القاعتين 8 و9، بحضور عدد من أبرز أعضاء هيئة التدريس في جامعة أبوظبي، الذين سيقدمون الدعم والتوجيه الأكاديمي للطلبة المحتملين والزوار، بما يتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية.

ويمكن لزوار المعرض التعرف عن كثب على أحدث التصنيفات التي حازتها الجامعة واعتماداتها وابتكاراتها، وكذلك الاستمتاع بتجارب تفاعلية ممتعة في أكشاك التصوير والمرايا بزاوية 360 درجة الخاصة بجامعة أبوظبي، والمشاركة في المسابقة التي تنظمها الجامعة لطلبة الثانوية، وتتيح لهم فرصة تعزيز معرفتهم بالجامعة، والفوز بجوائز قيّمة.