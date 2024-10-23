«مدني أبوظبي» و«أبوظبي للإعلام» تنظمان ورشة توعوية عن السلامة في المسكن وكيفية الوقاية من الحرائق

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام، ورشة توعوية حول السلامة في المسكن، وكيفية الوقاية والسلامة من الحرائق، وجاءت الورشة لتسهم في رفع مستوى وعي موظفي الشبكة، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الحرائق.

وتطرق المحاضر من هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى مسببات الحريق في الشقق السكنية والسكن الخاص، والتي يجب أن تتوافر فيها بعض النقاط الرئيسة لضمان وقاية السكان وسلامتهم من الحرائق والتي تتضمن: توفير مسالك الهروب وأجهزة الإنذار ومعدات الحماية من الحريق والخدمات الهندسية.

وأوضح أن مسببات الحريق، تشمل مصادر الحريق، حيث يتوجب هنا الحرص الدائم على إبعادها عن المواد والأنسجة القابلة للاشتعال بشكل سريع والتي تتضمن: أخطار الكهرباء وأخطار الإهمال باستخدام مصادر الحرارة وأخطار تسرب الغاز العرضي.

وأشار المحاضر إلى أن من مسببات الحريق بالسكن قد تعود إلى تسرب الغاز العرضي، وذلك لأسباب مختلفة، وهي: الفتح الخاطئ لمفتاح الطباخ أو إطفاء الشعلة أثناء الطبخ أو عن طريق عبث الأطفال، ورداءة التوصيلات أو عدم صيانة توصيلات الغاز بين الموقد والأسطوانة، وإبقاء أسطوانة الغاز داخل المطبخ.

وذكر أن أسطوانة الغاز يوجد بها مفتاح قطع رئيس تلقائي مغناطيسي، أو مفتاح يدوي قطع رئيس وفرعيات، مع تمديدات نحاسية لإمداد الطباخ بالغاز، إضافة إلى وجود خراطيم مرنة للإمداد بالغاز من الأسطوانة.

وتابع المحاضر: إن مسببات الحريق بالسكن، تشمل أخطار الكهرباء، والتي تتضمن:

أولاً: التحميل الزائد على النقاط الكهربائية والموزعات.

ثانياً: عدم الصيانة الدورية لأجهزة التكييف والسخانات، ثالثاً: العبث من غير المختصين بلوحة الكهرباء بالمنزل.

رابعاً: عدم تنفيذ نقاط تعبئة المركبات الكهربائية حسب المواصفات الخاصة من قبل المختصين.

خامساً: أخطار نشوب الحريق بالأجهزة الكهربائية التي تعمل ببطارية الليثيوم إيون، والتي تشمل:

أولاً شحن الأجهزة المحمولة في أماكن ذات تهوية سيئة جداً.

ثانياً: سوء الوصلات ومحولات الشحن.

ثالثاً: عدم الاكتراث من استخدام البطاريات المتضررة أو التالفة.



5 نقاط رئيسة للتعامل بحال نشوب الحريق في السكن

تطرق المحاضر إلى ضرورة القيام بـ 5 نقاط رئيسة في حال نشوب الحريق بالسكن، والتي تشمل:

أولاً: القيام بإطفاء الحريق إن أمكن.

ثانياً: قم بإغلاق الغرفة التي بدأ فيها الحريق وباشر بإخلاء الجميع.

ثالثاً: في حالة وجود الدخان، ازحف تحت الدخان للهروب.

رابعاً: عند الهروب افحص الأبواب ومقابض الأبواب بحثاً عن الحرارة.

خامساً: بمجرد أن تبتعد عن الخطر، اتصل بالرقم 999.

وتضمنت الورشة تعريف المشاركين بأنواع الحرائق المختلفة وأسباب نشوبها، وشرح الطرق المثلى لمكافحتها بفعالية.

كما شملت الورشة تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR)، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية في بيئة آمنة، ما أتاح لهم فرصة التطبيق العملي والاستعداد للتصرف بشكل صحيح في المواقف الطارئة.