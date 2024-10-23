«زايد وراشد».. احتفالات دبي بيوم العلم وعيد الاتحاد

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق حملة «#زايدوراشد» بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بـ «يوم العلم» و«عيد الاتحاد» الـ 53، وذلك تحت مظلة واحدة تجمع مختلف المبادرات والفعاليات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي الوطني في دبي على مدار شهر كامل من 3 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.

روح الولاء للوطن

وفي هذه المناسبة، وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لشعب الإمارات والقيادة الرشيدة بالمناسبات الوطنية التي تحتفل بها دولة الإمارات خلال هذه الفترة من السنة، مؤكداً سموه أن إطلاق حملة «#زايدوراشد» يأتي احتفاءً بذكرى المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وعرفاناً بدورهما الرئيسي في قيام الاتحاد، كما يأتي ترسيخاً لثقافة الانتماء والهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع الإماراتي، وفرصة لتعريف زوار المدينة بكبار الشخصيات التي كان لها أثر كبير وبصمات واضحة في تاريخ وذاكرة دولة الإمارات.

ووجَّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة مضافرة الجهود بين مختلف الجهات المشاركة ضمن حملة «#زايدوراشد» ليكون الاحتفال بالمناسبات الوطنية في إمارة دبي هذا العام على أعلى مستوى من التميز، ويعكس صورة ومكانة دبي خلال الاحتفالات الوطنية التي تعم أرجاء الدولة خلال هذه الفترة من السنة.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة، وما يقدمونه من مبادرات وفعاليات وأنشطة تعزز روح الولاء للوطن، وما يقومون به من عمل هدفه أن تكون دبي في أبهى صورة تزامناً مع احتفالات الدولة بـ«يوم العلم» و«عيد الاتحاد»، وغيرها من المناسبات الوطنية.

مظلة موحدة

وخلال المؤتمر الصحافي، رحّبت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالحضور، معربة عن بالغ الشكر والامتنان للشركاء كافة وما قدموه من فعاليات وخطط للاحتفاء بالمناسبة ضمن حملة «#زايدوراشد»، التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل إكساب الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام صورة مبهرة تتناسب مع مكانة دبي كمدينة اقترن اسمها بالإتقان والتميز في كل ما تقوم به من مبادرات وما تقدم عليه من خطوات.

وقالت: «تنتشر المظاهر الاحتفالية في دبي ودولة الإمارات في مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية في ضوء حرص مؤسساتها ومجتمعها على المشاركة والاحتفاء بتلك المناسبات، وتزامناً مع الاحتفالات الوطنية التي تشهدها الدولة، جاءت توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكون الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام مختلفاً ومميزاً من خلال توحيد الجهود ضمن مظلة حملة واحدة تكفل أعلى مستويات التنسيق بينها، وتضمن تسليط الضوء عليها بأسلوب يتناسب مع هذه المناسبات ومكانتها الوطنية في نفوس الجميع».

وأكدت أهمية دور الإعلام في إبراز مظاهر الاحتفالات الوطنية التي ستعم مختلف جنبات دبي وضمن أحيائها كافة ومجتمعاتها السكنية ومراكزها التجارية ومواقعها الحيوية، لافتة إلى التزام المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتقديم أشكال الدعم الممكنة كافة لوسائل الإعلام كافة، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة كافة لتمكينهم من تقديم التغطية الملائمة لما ستشهده دبي خلال الاحتفالات الوطنية في إمارة دبي.

وقالت: «نسعى من خلال الحملة الوطنية «#زايدوراشد» إلى توحيد المبادرات والفعاليات التي ينظمها القطاعان الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة للترويج لها وإبرازها بأدوات وأساليب جديدة تتيح التعريف بتلك المظاهر الاحتفالية العديدة والمتميزة التي تقدمها المؤسسات المختلفة بالتزامن مع احتفالات الدولة بالمناسبات الوطنية».

شراكة وتنسيق

من جانبها، أعربت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الحملة الوطنية «#زايدوراشد» عن تقديرها للتعاون الكبير الذي أبداه جميع الشركاء في الحملة، وما قدموه من معلومات حول فعالياتهم ومبادراتهم وبرامجهم، مؤكدة أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية هذا العام سيكون له طابع خاص بفضل الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والتنسيق فيما بينهما في كل ما يتعلق بالمظاهر الاحتفالية الوطنية التي ستستمر لمدة شهر كامل في مختلف مناطق دبي.

وإلى جانب الإشراف على عملية التنسيق وتكامل الأدوار بين الشركاء، وحول مساهمة براند دبي في الحملة، قالت السويدي: «يشارك «براند دبي» في الاحتفالات الوطنية وللعام الحادي عشر على التوالي بـ#حديقة_الأعلام التي تعد مبادرة وطنية ومجتمعية مبتكرة ينظمها الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لمواكبة المناسبات الوطنية في دولة الإمارات، وتقديراً لعَلَم دولة الإمارات وما يرمز له من قيم ومعانٍ وطنية. حيث ستحتفي #حديقة_الأعلام هذا العام باسمين عزيزين على قلب كل إماراتي عرفاناً بالجميل وإحياءً لذكراهما وما قدماه من جهود في سبيل قيام اتحاد دولة الإمارات».

ولفتت السويدي إلى مشاركة مجموعة من المشاريع الناشئة من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي» في فعاليات حملة «#زايدوراشد»، وذلك من خلال تضمين شعار الحملة بشكل مبتكر، ضمن منتجاتهم وما يقدمونه للجمهور خلال فترة الحملة.

وخلال المؤتمر، أكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أهمية حملة #زايدوراشد في تسليط الضوء على الإسهامات الجليلة للمؤسسين المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، ودورهما الرئيسي في قيام الاتحاد، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في نشر الرسائل المهمة لتحقيق أهداف الحملة في الاحتفاء بما قدماه في سبيل الوطن. ولفت ضرار بالهول الفلاسي إلى أن الاحتفال بيوم العلم هذا العام سينطلق من متحف الاتحاد بما لهذا الصرح من أهمية ورمزية تجمع الإماراتيين على الكثير من معاني وقيم الولاء للوطن.

احتفالات «الثقافة والفنون»

وأوضح عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة، أن هيئة الثقافة والفنون في دبي، ستستضيف العديد من الفعاليات المميزة في أبرز وجهاتها الثقافية، ومنها قرية حتا التراثية، لتشجيع الزوار على استكشاف تاريخ وثقافة المنطقة، وتعزيز الروابط بين الزوار والتراث الوطني الإماراتي. وفي حي الفهيدي التاريخي، ستحتضن المنطقة فعاليات متنوعة تعكس التراث الثقافي الغني لإمارة دبي، مما يتيح للزوار فرصة استكشاف التاريخ الإماراتي وتقاليد الحياة في الماضي، كما يقدم متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي مفتوح في الإمارات، تجربة ثقافية متكاملة تربط الماضي بالحاضر، من خلال إحياء البيوت التراثية بعروض مسرحية وتفاعلية تُظهر جوانب من الحياة القديمة في دبي. وستشمل الفعاليات عروضاً تراثية وأخرى مبتكرة تسلط الضوء على مسيرة تطور الإمارات. أما متحف الاتحاد الذي يعد رمزاً وطنياً مهماً، فسيقدم احتفالات وطنية حول تاريخ الاتحاد من خلال فعاليات ثقافية مميزة، تشمل معارض وعروضاً تفاعلية تروي قصة تأسيس دولة الإمارات، وستوفر الفعاليات تجربة ملهمة تسلط الضوء على تاريخ الاتحاد، مما يشجع الزوار على التواصل مع القيم الوطنية والهوية الإماراتية.

متحف المستقبل

وفي إطار فعالياته ضمن الحملة، سيتزين مبنى متحف المستقبل بأعلام تحمل شعار حملة «#زايدوراشد»، كما سيستقبل المتحف زواره بتذاكر تحمل شعار الحملة سيتم إصدارها خصيصاً خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.

«سيمفونية الاتحاد»

وقالت عفراء السويدي، مدير أول الاستراتيجية والتخطيط في «إكسبو دبي»، إنه تزامناً مع حملة #زايدوراشد، وفي إطار مشاركة مدينة إكسبو دبي في احتفالات عيد الاتحاد الـ53، تنظم المدينة حفلاً موسيقياً تحت عنوان «سيمفونية الاتحاد» تؤديه أوركسترا الفردوس، حيث ستعزف الأوركسترا عدداً من الأغاني الوطنية الإماراتية خلال الاحتفال أمام الجمهور في حفلين مجانيين.