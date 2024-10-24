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علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع روسيا والشركاء الدوليين

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع روسيا والشركاء الدوليين
24 أكتوبر 2024 09:05

‎بحث  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو سبل تعزيز العلاقات الإماراتية-الروسية، خاصة في المجالات التنموية والعمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال سموه عبر حسابه على إنستجرام: "بحثت مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو سبل تعزيز العلاقات الإماراتية-الروسية خاصة في المجالات التنموية والعمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. دولة الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع روسيا والشركاء الدوليين واستثمار كل الفرص المتاحة لما فيه ازدهار شعبها وشعوب العالم أجمع.

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‎وأضاف سموه:"كما شاركت في قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية في أول مشاركة لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في المجموعة. الإمارات تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والسلام إقليمياً ودولياً ويعزز الجهود الجماعية في سبيل مواجهة التحديات العالمية المشتركة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
روسيا
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
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