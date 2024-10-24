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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

شعار الأرصاد
24 أكتوبر 2024 09:23

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الخميس.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
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