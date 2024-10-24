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علوم الدار

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في إمارة أبوظبي

أبوظبي
24 أكتوبر 2024 11:55

أوضح مكتب أبوظبي الإعلامي عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في إمارة أبوظبي عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال المكتب: "من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي أمطاراً مختلفة الغزارة اعتباراً من يوم الخميس 24 أكتوبر حتى الجمعة 25 أكتوبر، نُهيب بالجمهور التقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية".


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