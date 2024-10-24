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الكونغرس العالمي للإعلام 2024 يطلق موقعه الإلكتروني بحلّة جديدة

الكونغرس العالمي للإعلام 2024 يطلق موقعه الإلكتروني بحلّة جديدة
24 أكتوبر 2024 12:59

أعلنت اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام 2024، الحدث المعني بتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في القطاع الإعلامي العالمي، عن إطلاق الموقع الإلكتروني للحدث الرائد بحلّته الجديدة.

ويقدم الموقع تجربة رقمية مبتكرة تتماشى مع الرؤية والهوية الجديدة للحدث، ورسالته الرامية للنهوض، بواقع ومستقبل قطاع الإعلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتقام النسخة الثالثة للكونغرس، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، وتعقد بمركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024.

ويُعد الموقع الإلكتروني المُحدث نافذة أساسية للمشاركين والزوار والعارضين، حيث يوفر معلومات شاملة عن موضوعات الفعالية والجلسات والمزايا وجدول الفعاليات المصاحبة، كما يتيح للمستخدمين الوصول إلى التحديثات والموارد بشكل أسرع وأسهل، مع توفير فرص أوسع للمشاركة في النقاشات المهمة حول الابتكار والتحول الإعلامي.

ورسخ الكونغرس العالمي للإعلام مكانته منصة رائدة تجمع أبرز محترفي الإعلام وقادة الفكر والمبتكرين على مستوى العالم.

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وتسعى اللجنة المنظمة، من خلال تنظميها للكونغرس إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً للحوار العالمي المستنير وتمكين قطاع الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي من إحداث تأثير إيجابي على المجتمع عبر التواصل المسؤول وفقاً لمعطيات الواقع والحقائق المؤكدة بعيداً عن التزييف العميق.

وتسعى النسخة الثالثة من الكونغرس لتعزيز الإرث الذي حققه الحدث عبر استكشاف أحدث توجهات الإعلام، ودفع عجلة التحول الرقمي، ومعالجة التحديات التي تواجه الإعلام الحديث.

ويساهم الكونغرس العالمي للإعلام في تعزيز التعاون داخل منظومة العمل الإعلامي، بين الخبراء والمتخصصين، وإتاحة الفرصة لاستكشاف أحدث التقنيات التي ستشكل مستقبل الإعلام.

وباعتباره منصة عالمية لصناعة الإعلام، يفتح الكونغرس الباب لتبادل المعرفة وتزويد المحترفين بالأدوات التي تساعدهم على التكيف مع المشهد الإعلامي سريع التغير، مع السعي لتعزيز آليات التواصل المسؤول الذي يحقق تأثيراً إيجابياً على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات واستكشاف الموقع الإلكتروني للكونغرس العالمي للإعلام بحلّته الجديدة يرجى الضغط على الرابط المرفق:https://www.globalmediacongress.ae/en

المصدر: وام
الكونغرس العالمي للإعلام
الإعلام
الإمارات
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