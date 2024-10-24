الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإرشادات القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإرشادات القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة
24 أكتوبر 2024 14:11

دعت مديرية المرور والدوريات الآمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وحثت ضمن النسخة الثانية من حملة درب السلامة على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة وخصوصاً عند هطول الأمطار والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز وعي طلبة المدارس بأضرار آفة المخدرات
تونس.. تعليق الدراسة في 5 ولايات لسوء الأحوال الجوية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الأحوال الجوية
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
طائرة إمدادات طبية إماراتية إلى اللبنانيين اللاجئين في سوريا والسوريين العائدين
علوم الدار
طائرة إمدادات طبية إماراتية إلى اللبنانيين اللاجئين في سوريا والسوريين العائدين
اليوم 15:48
محمد بن راشد: نريد جيلاً قادراً على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً
علوم الدار
محمد بن راشد: نريد جيلاً قادراً على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً
اليوم 15:45
أحمد بن حمدان: دعم القيادة الرشيدة مهّد لنجاحات أبناء الإمارات
الرياضة
أحمد بن حمدان: دعم القيادة الرشيدة مهّد لنجاحات أبناء الإمارات
اليوم 15:19
وفد جائزة خليفة التربوية يبحث تعزيز التعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم في المملكة المغربية السيد سلامة حسن
علوم الدار
وفد جائزة خليفة التربوية يبحث تعزيز التعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم في المملكة المغربية السيد سلامة حسن
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©