محمد بن راشد: نريد جيلاً قادراً على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن رغبته بصناعة جيل قادر على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال زيارتي اليوم لمدرسة الإبداع الحكومية التي فازت بالمركز الأول بين 229 ألف مدرسة من 50 دولة شاركت في تحدي القراءة العربي.. فريق عمل المدرسة عمل من خلال 48 مشروعاً على تعزيز القراءة في الطلاب.. حيث أنجز الطلاب في عام واحد قراءة 25 ألف كتاب.. وأكمل أغلب الطلاب خمسين كتاباً خلال العام الدراسي.. هذا ما نريده في جميع مدارسنا.. نريد صناعة طلاب واعين، قارئين، مثقفين، قادرين على التعلم المستمر.. والقراءة الدائمة.. جيل قادر على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً.. وقادر على صنع مستقبل أفضل للجميع».

وأضاف سموه: «شكري للأستاذة ليلى المناعي مديرة المدرسة وآمنة الشحي مشرفة القراءة وفريق عمل المدرسة المتميز».

خلال زيارتي اليوم لمدرسة الإبداع الحكومية التي فازت بالمركز الأول بين 229 ألف مدرسة من 50 دولة شاركت في تحدي القراءة العربي …



فريق عمل المدرسة عمل من خلال 48 مشروع على تعزيز القراءة في الطلاب .. حيث أنجز الطلاب في عام واحد قراءة 25 ألف كتاب .. وأكمل أغلب الطلاب خمسين كتاباً… pic.twitter.com/dBptPnRxhr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 24, 2024