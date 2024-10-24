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علوم الدار

حاكم عجمان يستقبل ضاحي خلفان

حاكم عجمان يستقبل ضاحي خلفان
24 أكتوبر 2024 16:00

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمجلسه بديوان الحاكم اليوم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، والوفد المرافق له الذي قدم للسلام على سموه .
 وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، ومعالي ضاحي خلفان، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وعدداً من الموضوعات الوطنية. 
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية، والشيخ راشد بن عمار النعيم،ي نائب رئيس نادي عجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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