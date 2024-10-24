حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح اليوم (الخميس)، اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء، وذلك في مقر الجامعة.

وأشار سموه إلى ضرورة المحافظة على الجامعة الناشئة من خلال المراقبة والمتابعة للحصول على المزيد من الكفاءة الجامعية والانضباط والالتزام الأكاديمي، مشيداً سموه بما حققته جامعة كلباء خلال الفترة السابقة نظير جهود أعضاء مجلس أمنائها وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وتعاون الطلبة.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة كلباء أهمية تهيئة الطلاب والطالبات من المدارس للدراسات الجامعية، بواسطة الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير المناهج الدراسية، إضافة إلى توفير البيئة الدراسية المناسبة للتعليم من حيث المباني والمرافق، مشيراً سموه إلى أن هذا هو النهج الذي تتخذه الشارقة عبر هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وتناول سموه أهمية عقد المقارنات المعيارية والاطلاع على أفضل الممارسات للارتقاء بمستوى جودة التعليم في الجامعة، مؤكداً سموه على أهمية العلم والدراسة الجامعية لتخريج جيل مثقف وعلى مستوى عالي من الانضباط والأخلاق الحسنة، يساهمون في خدمة المجتمع.

وناقش اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال والتي تُعنى بإنشاء وتطوير المرافق الدراسية ومتابعة العمل الأكاديمي في الجامعة.

واعتمد المجلس تعيين الدكتور حسان سليم نائبا لمدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لجامعة كلباء، وذلك لتطوير المناهج الأكاديمية والمنشآت والمرافق الدراسية التي تسهم في توفير بيئة أكاديمية وتدريبية محفزة ومناسبة للطلبة.

واعتمد المجلس إطلاق مركز الإمسات في جامعة كلباء، الذي يأتي تلبية لاحتياجات الطلبة الأكاديمية ‎من الذين لا يجدون مقاعد لامتحانات الإمسات، وسيضم المركز 103 أجهزة حاسوب، ويتوافق مع أعلى المعايير التقنية ومتطلبات التعليم.

كما اعتمد المجلس تحديث شروط القبول في الجامعة، والتقارير الخاصة باللجان الأكاديمية، والمالية، والالتزام والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، وأبرز التوصيات التي تعمل على تسريع عمليات التقدم العلمي والأكاديمي وتفعيل المجالات المتنوعة في الجامعة.

واطلع المجلس على تقرير الدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء، الذي تناول سير العمل في الجامعة وما حققته من إنجازات متعددة، وأبرز التحديثات التي تمت على منشآت جامعة كلباء، والخطط التطويرية من حيث بناء وتنفيذ المجمع الرياضي والملاعب التدريبية وفق أعلى المعايير لتخدم طلبة كلية التربية الرياضية، إضافة إلى المباني الخدمية ومقترح التصاميم الداخلية للمباني وسكن الهيئة التدريسية.

وعلى هامش اجتماع مجلس الأمناء، صافح صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة كلباء عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية، كما اطلع سموه على المرافق الجديدة في الجامعة منها ردهة الطعام التي توفر منفذ بيع الأطعمة والمأكولات الخفيفة وأماكن جلوس تسع لـ 70 شخصاً، ومساحة للانتظار أو الدراسة أو العمل المشترك على المشاريع العلمية، ومزود بمرافق تساهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة من حيث المقاعد المريحة والطاولات الجانبية والفردية والمخصصة للاجتماعات، إضافة إلى النباتات المزروعة والواجهة الزجاجية التي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية.

حضر الاجتماع بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة كلباء كل من، الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات السابق، والدكتور عبدالله صالح السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة، والدكتورة مريم سالم المراشدة العميد السابق لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، والدكتور جاستن بيتر اوكونور أستاذ مشارك في العلوم الرياضية والقياس والتقييم بجامعة موناش الأسترالية، وفيصل جاسم المدفع رئيس تمويل الأعمال - مصرف الشارقة الإسلامي، وعائشة رضا البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وبشاير حسن المنصوري مدير فرع دائرة الأشغال العامة بمدينة كلباء، الدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء.