توضيح من «الأرصاد» بشأن «الشاهقة الأرضية»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

قال المركز الوطني للأرصاد، إن «الشاهقة الأرضية» Land Spout التي تشكلت أمس في منطقة كدرا بإمارة رأس الخيمة ليست إعصاراً أو ظاهرة جوية خطرة.

جاء ذلك في تعليقه على صور ومقاطع فيديو تداولتها حسابات على مواقع التواصل أمس.

وأفاد المركز بأن الإعصار يتشكل عادة نتيجة تيار تصاعدي دوار داخل العاصفة الرعدية، بينما الشاهقة الأرضية تتشكل عندما تكون العاصفة الرعدية في مرحلة النمو مع تلاقي كتلتين مختلفتين من الهواء ذات صفات فيزيائية مختلفة ووجود دوران عمودي بالقرب من سطح الأرض، ونتيجة لذلك تكون الشاهقة الأرضية ضعيفة وتستمر لفترة زمنية قصيرة وفي بعض الأحيان يصاحبها رياح قوية ترفع الغبار والرمال للأعلى.

وقال: تشبه الشاهقة الأرضية الشاهقة المائية فهي تتشكل أيضاً من سطح الأرض إلى السحابة، من الصعب رصد الشاهقة الأرضية والمائية من الرادار لأنها تعتبر منخفضة وصغيرة الحجم وضعيفة في الشدة.

