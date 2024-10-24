«حافظ على مكانك».. في حدائق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تعزيزاً لجودة الحياة وإسعاداً لأفراد المجتمع كافة، تعمل بلدية مدينة أبوظبي على تطوير وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي بمكونات نموذجية تناسب احتياجات وتطلعات الأفراد كافة، لتمنحهم الفرصة لقضاء أوقات ممتعة ضمن مرافق عصرية تم إنشاؤها وفقاً لأعلى المقاييس العالمية.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن عشرات الحدائق والمتنزهات التابعة لها تحتوي على مئات الأماكن المخصصة للشواء، حيث يوجد نحو 253 مكاناً للشواء ضمن 28 حديقة ومتنزهاً داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، تلبي احتياجات الجمهور في مختلف المناطق.

وحفاظاً على المظهر العام بالحدائق والمتنزهات، نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال جميع مراكزها الفرعية حملة توعوية شاملة بعنوان «استمتع بشوائك وحافظ على مكانك»، شملت المناطق والمدن كافة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصات البلدية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى زوار المرافق الترفيهية والعامة بشأن الحفاظ على المظهر العام.