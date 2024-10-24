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«صحة أبوظبي» تعزز التحول الرقمي في الرعاية الصحية

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
25 أكتوبر 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة «أكسنتشر» الشرق الأوسط الرائدة عالمياً في تقنيات الأعمال والذكاء الاصطناعي.
ويهدف الجانبان بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزيز حوكمة البيانات الصحية، وتحسين الخدمات الصحية والمخرجات العلاجية للمرضى في الإمارة بالاستفادة من البيانات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي والخبرات العالمية التي تتمتع بها «أكسنتشر».
ويسعى الجانبان لتسخير قدرات التكنولوجيا والابتكارات الواعدة لتحقيق تطورات مهمة في قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على تنفيذ حوكمة البيانات، والمشورة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، والبنية التحتية للبيانات الصحية، بما يرسخ التزام الدائرة ببناء قطاع مبتكر ومرن للرعاية الصحية يعتمد بشكل متزايد على البيانات والتقنيات المتطورة.
وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة - أبوظبي، ونادية عبدالله كمالي، المديرة العامة في شركة «أكسنتشر» في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة – أبوظبي: «يسعدنا في دائرة الصحة – أبوظبي التعاون مع شركة (أكسنتشر)، إذ تتوج شراكتنا هذه خطوة طموحة في جهودنا للارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية الرقمية للقطاع في أبوظبي. وعبر تسخير قدرات تحليل البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، نلتزم بتقديم الرعاية الشخصية والفعالة لأفراد المجتمع. ومعاً، نهدف لتحسين تسخير الموارد وتمكين كوادر الرعاية الصحية ومقدمي خدماتها من الارتقاء بعملياتهم، وتعزيز مستويات المرونة والابتكار لقطاع الرعاية الصحية وضمان جاهزيته لتحديات المستقبل. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتطوير منظومة مستعدة للمستقبل تضع المرضى على رأس قائمة الأولويات، وتوظف قدرات التحليلات التنبؤية بهدف تحسين إمكانات التدخل المبكر، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية».

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