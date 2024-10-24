«لهب» تزيد مبيعاتها العالمية من «أم كي» للذخائر الجوية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «لهب»، الشركة الوحيدة لتصنيع الذخائر في الإمارات والتابعة لمجموعة «إيدج»، ثلاث اتفاقيات مع مجموعة «أسان»، رائدة تصنيع الذخائر وقنابل الطائرات في تركيا، بهدف توريد مكونات الذخائر الجوية من طرازات «أم كي MK»، إلى جانب تعزيز حضورها العالمي.

ووقّع الطرفان الاتفاقيات الثلاث على هامش فعاليات معرض «ساها إكسبو 2024»، المُقام في إسطنبول بتركيا.

وبموجب الاتفاقية الأولى، ستزود «لهب» مجموعة «أسان» بذخائر من طرازات «أم كي MK»، مع تركيز على خدمة العملاء عبر أنحاء القارة الأفريقية.

وسترعى الاتفاقية كذلك النمو المشترك عن طريق تسهيل تبادل الموارد والخبرات بين الطرفين.

وتشهد الاتفاقية الثانية تنويع محفظة «لهب» من المنتجات عن طريق دمج ذخائر «أم كي MK» المجهزة وفق بنية وارسو، بدعم من «أسان» لتلبية المتطلبات التشغيلية لعملائها الحاليين.

كما سترتقي الاتفاقية الثالثة بمكانة «أسان» مورداً رئيساً لشركة «لهب»، إذ ستزودها بمكونات ذخائر «أم كي MK» التي تتوافق مع معايير حلف الناتو المعتمدة.

وأشار حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تُمثّل هذه الاتفاقيات مع مجموعة (أسان) خطوة محورية لتقوية شراكاتنا الدولية، وتوسيع حضورنا العالمي، وعبر المواءمة مع أهداف دولة الإمارات الأوسع ضمن مجال تنمية الصناعة والصادرات الدفاعية، نعمل دوماً على تحسين مستويات قدراتنا الصناعية، كما نحرص بدورنا على أن نقيم شراكات مفيدة للطرفين تثمر بإضافة (إيدج) لحلول متقدمة وتنافسية إلى المشهد العالمي».

وقال أمين أونير، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أسان»: «تهدف (أسان) إلى التركيز على تحسين القدرة الإنتاجية التسلسلية. ونُعدّ من أكبر وأنجح الشركات في تركيا ضمن ذلك المجال. اليوم، ومن خلال هذه الفعالية الخاصة نتخذ خطوة بالغة الأهمية نحو دخول سوق الدفاع العالمي. عبر توقيع اتفاقية مع مجموعة (إيدج)، نؤمن مجدداً بقدرات وجودة (أسان)».