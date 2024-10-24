تفاهم بين «إقامة دبي» و«الصحفيين الإماراتية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الصحفيين الإماراتية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب الإعلامي وتطوير الكوادر البشرية، وذلك ضمن إطار دعم العلاقات المؤسسية، وتبادل الخبرات والتجارب.

وقّع الاتفاقية كل من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية.

وقال الفريق المري: «إن الشراكة مع جمعية الصحفيين الإماراتية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التكامل بين الإعلام والعمل الحكومي، من خلال تبادل الخبرات وتطوير مهارات الكوادر الإعلامية والموظفين العاملين لدينا».

وأشارت فضيلة المعيني، إلى أن الاتفاقية تعزز جهود الجمعية في دعم القطاع الإعلامي وتقديم الاستشارات النوعية التي تساهم في تطوير العمل الصحفي والارتقاء بالمحتوى الإعلامي المحلي.