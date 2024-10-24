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«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد «مكتب النائب العام» على ممارسات «التأهيل الشرطي»

الوفد خلال الزيارة (من المصدر)
25 أكتوبر 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من مكتب النائب العام لدولة الإمارات على أفضل الممارسات وبرامج التدريب والمشاريع المطبقة في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
والتقى العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، السيد محمد سالم الدرمكي، من مكتب الضبط القضائي في مكتب النائب العام للدولة، رئيس الوفد، يرافقه الدكتور مصبح عبيد الغفلي والمستشار محمد محمد خليفة، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون التدريبي في عقد دورات التأهيل الشرطي والأمني ودورات الترفيع والمنهاج القانونية المعمول بها.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
النائب العام
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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