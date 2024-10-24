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علوم الدار

تعاون بين «بيئة أبوظبي» وهولندا في مراقبة المناخ والذكاء الاصطناعي وإدارة المياه

شيخة الظاهري ووفد الهيئة خلال الزيارة (من المصدر)
25 أكتوبر 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم وفد رفيع المستوى من هيئة البيئة - أبوظبي، أكبر جهة تنظيمية للبيئة في الشرق الأوسط، جولة ناجحة في هولندا استمرت أسبوعاً بهدف تبادل المعرفة، واستكشاف فرص التعاون ومناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في مجال البيئة والاستدامة مع المعنيين وأصحاب المصلحة في أمستردام ولاهاي. 
وخلال الزيارة، حضر أعضاء الوفد عدداً من فعاليات الاستدامة الرئيسة، إلى جانب القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، الحدث الأشهر في العالم لاكتشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وشامل وآمن.
وإلى جانب حضور العديد من الفعاليات التي ركزت على الاستدامة في هولندا اجتمع أعضاء الوفد الزائر مع مسؤولين حكوميين ومسؤولين تنفيذيين ومسؤولي الاستدامة في العديد من القطاعات لتبادل الأفكار حول مواضيع مثل إزالة الكربون والتحول في مجال الطاقة - بما في ذلك الحلول منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر.
كما ناقشوا التحديات المرتبطة بوضع السياسات للقطاعات التي يصعب التخفيف من آثارها.
وخلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، استمع فريق الهيئة إلى محادثات حول التأثير الهائل للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ما يعنيه أن تكون إنساناً في عصر الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان من الممكن تحقيق ممارسة ديمقراطية لهذه التكنولوجيا المتقدمة.
وفي اجتماع منفصل ضم عدداً من المعنيين، التقى وفد هيئة البيئة - أبوظبي بممثلي المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي TNO، وهي منظمة بحثية مستقلة مقرها هولندا تركز على تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية للقطاعات والمجتمع. وكما تستفيد هيئة البيئة - أبوظبي من التقنيات المتقدمة لمراقبة تلوث الهواء، بما في ذلك تتبع الجسيمات وأكاسيد النيتروجين (NOx)، تساعد تقنيات تنقية المياه الخاصة بـ TNO في التخفيف من الملوثات.
كما التقى فريق هيئة البيئة - أبوظبي مسؤولين من Rijkswaterstaat، وزارة البنية التحتية وإدارة المياه التابعة للحكومة الهولندية، حيث قارنوا أفضل الممارسات في مراقبة وإدارة جودة الهواء والمياه في أبوظبي وأمستردام.
وبحث الجانبان تحديات التصدي للتغير المناخي، مع التركيز على تطوير تقنيات لبناء المرونة في المناطق الساحلية، وهو أمر يحظى بالأهمية لدى كلا البلدين.
وفي حديثها عن زيارة وفد هيئة البيئة - أبوظبي، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تماشياً مع رؤيتنا لتحقيق بيئة مستدامة وآمنة وصحية في أبوظبي مع نوعية حياة أفضل لسكانها، تسهم زيارة وفد هيئة البيئة - أبوظبي إلى هولندا في توسيع نطاق عمل الهيئة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الإدارة البيئية والاستدامة في أبوظبي، مع التعلم من أفضل ممارسات أصحاب المصلحة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي».

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