تحسينات على تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجز مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، تحسينات مرورية جديدة على تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول، لزيادة استيعاب التقاطع لـ 2000 مركبة إضافية في الساعة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية بنسبة 50 %، وتعزيز حركة المشاة.

وتضمن المشروع، الذي نفذه المركز، بالتعاون مع «بلدية أبوظبي»، فصل حركة المركبات المتجهة طولياً على المركبات المتجهة على اليسار بوضع جزيرة فاصلة وسطية دورها التخفيف من الحواجز المرورية، وتحسين حركة المشاة على التقاطع بزيادة عرض ممرات المشاة، ليصبح 4 أمتار على كل اتجاه بالتقاطع، بالإضافة إلى تطوير التدفق الحر على منعطفات لليمين، وتوفير مسارات للتسارع والتباطؤ.

وأوضحت المهندسة سمية النيادي، رئيس قسم السلامة المرورية في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» أن تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول مع شارع ظفير في جزيرة أبوظبي، يعد واحداً من مجموعة تقاطعات يجري تطويرها من خلال مشروع التحسينات السريعة على التقاطعات وشبكة الطرق الذي يشرف عليه مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي.

وقالت النيادي لـ«الاتحاد»: «الهدف من مشروع التحسينات على التقاطع يتمثل في تحسين انسيابية الحركة المرورية عند التقاطع، وتعزيز السلامة المرورية للمركبات والمشاة وراكبي الدراجات».

وفيما يخص تفاصيل التحسينات التي تضمنها المشروع، أفادت النيادي بأنه تم إضافة مسارات إضافية على كل مدخل للتقاطع، لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير حارات التدفق الحر للمنعطفات نحو اليمين، مع توفير مسارات تسارع وتباطؤ، وتم إنشاء فاصل وسطي بين الحركة الطولية والحركة المتجهة لليسار في شارع سلطان بن زايد الأول.

وقالت النيادي: إن المشروع ساهم في تحسين حركة المشاة وراكبي الدراجات من خلال توفير منحدرات عند المعابر، وتوسيع عرض معابر المشاة إلى 4 أمتار مع جزر وسطية بعرض 3 أمتار.

وفي إطار المشروع، تم توفير مسارات مخصصة للدراجات بعرض 3 أمتار على جميع مداخل التقاطع.

وأسهمت التحسينات، وفقاً للنيادي، في زيادة القدرة الاستيعابية للتقاطع بمقدار 2000 مركبة في الساعة، وتقليل متوسط التأخير بنسبة 50% (من نحو دقيقتين إلى أقل من 60 ثانية)، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وينطلق «أبوظبي للتنقل» في تنفيذه مشروعات التحسينات المرورية في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، بما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.

وتُسهم المشروعات في تحقيق رؤية «أبوظبي للتنقل» في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة، الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المتعاملين.