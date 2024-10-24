شراكة بين «دبي للمستقبل» و«الوطني الصيني للابتكار»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن توقيع اتفاقية شراكة مع المركز الوطني الصيني للابتكار من أجل التميّز (NICE)، للعمل بشكل مشترك على تطوير مختلف مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار المستقبلي، ودعم المشاريع النوعية والمواهب الواعدة في هذه المجالات في البلدين.

وقّع الاتفاقية عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور كوينج ليو مدير إدارة المركز الوطني الصيني للابتكار من أجل التميّز (نايس)، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب المذكرة، يستكشف الجانبان آفاق التعاون في مجالات نقل ومشاركة المعرفة، وجذب وتمكين المواهب واستبقاء الكفاءات، وتسهيل الوصول المتبادل إلى الأسواق بين الجانبين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أنشطة البحث والتطوير، وجذب الاستثمارات النوعية للقطاعات الحيوية للمستقبل، وتوفير البنى التحتية البحثية اللازمة لصناعة فرص نمو جديدة على مستوى الاقتصاد المستقبلي.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة تشكل إضافة نوعية لشبكة شركاء المؤسسة وبما يدعم جهودها لتبادل التجارب الناجحة ومشاركة المعرفة ودعم الابتكار والتطوير والبحث ضمن منظومة استشراف المستقبل وتصميمه وتنفيذه في دبي التي أصحبت مختبراً عالمياً لابتكارات وتقنيات المستقبل.

بدوره، قال الدكتور كوينج ليو، مدير إدارة المركز الوطني الصيني للابتكار من أجل التميز: «نهدف من خلال هذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل إلى المساهمة في تعزيز ريادة مشهد قطاع البحث والتطوير في دبي ودولة الإمارات والقائمة على انفتاحها الثقافي، وسياساتها المرحّبة بالأعمال والمواهب والاستثمارات التي تمكّن النمو الاقتصادي في المستقبل».