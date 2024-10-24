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علوم الدار

وفد جائزة «خليفة التربوية» يزور الرباط

وفد الجائزة خلال زيارة سفارة الدولة في الرباط (من المصدر)
25 أكتوبر 2024 01:14

الرباط (الاتحاد)

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أكد معالي يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية الشقيقة، تميز العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية في جميع المجالات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تاريخية وجذورها عميقة، وتشمل جميع المجالات التي تعزز من مصالح البلدين والشعبين الشقيقين نحو الخير والنماء والازدهار.
وقال معاليه: إن التطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة مبعث فخر لكل العرب، مشيراً إلى اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين في مجال التعليم والتربية الوطنية، مُثمناً رسالة ودور جائزة خليفة التربوية باعتبارها إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة في تطوير التعليم، وترسيخ ثقافة التميز في الميدان التربوي، محلياً وإقليمياً ودولياً.
جاء ذلك، خلال استقبال معاليه في مكتبه بالعاصمة الرباط، وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الذي ضم كلاً من محمد سالم الظاهري، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي، الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي، نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الجائزة للمملكة المغربية الشقيقة للتعريف بمجالات الجائزة وفئاتها في الدورة الثامنة عشرة 2024-2025.
وفي بداية اللقاء، أكد محمد سالم الظاهري اعتزاز الجائزة بزيارة المملكة المغربية الشقيقة، متوجهاً بأسمى آيات الامتنان والعرفان إلى جلالة الملك محمد السادس، ومعبراً عن الاعتزاز والفخر بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين.
وقدمت أمل العفيفي نبذة حول رسالة وأهداف الجائزة والمجالات المطروحة في الدورة الثامنة عشرة.
من ناحية أخرى، التقى وفد الأمانة العامة للجائزة ثاني الرميثي، القائم بالأعمال بالإنابة، خلال زيارتهم سفارة الدولة في المملكة المغربية الشقيقة، وأعرب الوفد عن تقديره لجهود السفارة في دعم مسيرة الجائزة.

جائزة خليفة التربوية
الإمارات
المغرب
الرباط
محمد سالم الظاهري
الإمارات والمغرب
أمل العفيفي
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