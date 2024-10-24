إطلاق «رحلة تحسين الحضانات» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إطلاق «رحلة تحسين الحضانات» في إمارة الشارقة، ضمن برنامجها النوعي «إتقان»، الذي تنفذه بالتعاون مع منظمة تعليمية متخصصة في تعليم مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يباشر الخبراء المختصون العمل يداً بيد مع إدارات الحضانات لتوفير الدعم اللازم لها لتجويد خدماتها التعليمية والتربوية، وإحداث أثر إيجابي على تنشئة الطفل المبكرة، وتطوير خدمات الرعاية المقدمة لتلك الفئة العمرية.

وقال علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص: يُعتبر برنامج «إتقان» الذي بدأناه في مدارس الإمارة الخاصة، ثم توسعنا فيه ليشمل الحضانات الحكومية والخاصة، ركيزة أساسية في تحسين جودة المنظومة التعليمية في الإمارة. حيث يسهم البرنامج في دعم المدارس الخاصة والحضانات على حد سواء، خاصة في المجالات التي تحتاج إلى تطوير، لافتاً إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، رعاه الله، في تعليم مستدام ومعزز لمهارات المستقبل.

وأشار الحوسني إلى أن تعيين خبراء مختصين يأتي لضمان توفير الدعم العملي للحضانات فيما يتعلق بخطط التطوير والتحسين، وأضاف: «يلعب الخبراء دوراً حيوياً في العمل جنباً إلى جنب مع مديري الحضانات والكوادر التعليمية وأولياء الأمور، بما يعزز من قدرتهم على تلبية الاحتياجات المتغيرة في مجال التعليم المبكر، وتطوير مهارات العاملين لضمان توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للأطفال.