آمنة الضحاك: «ازرع الإمارات» يعزز الأمن الغذائي المستدام

الشارقة (الاتحاد)

في إطار تفعيل «برامج التطوع الزراعية» والفعاليات المجتمعية ضمن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الرامية إلى دمج أفراد المجتمع للعب دور أكبر في جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، قامت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس بجولة في إمارة الشارقة تضمنت حضور عدد من الفعاليات الزراعية وجولة خاصة في مزرعة القمح في مليحة.

وتأتي الجولة تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» و«المركز الزراعي الوطني» بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «يكتب البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» مرحلة جديدة في استمرار إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حث كل مواطن على الزراعة والتخضير في كل أنحاء الإمارات، من أجل تأمين غذائنا والاستمرار في مسيرتنا التنموية في كل المجالات».

وأضافت معاليها: «من خلال جولتي في إمارة الشارقة حرصنا على الوصول لمختلف الفئات المجتمعية ومشاركة الطلبة في أنشطة الزراعة وورش العمل الزراعية. كما لمسنا خلال زيارة مزرعة القمح في مليحة، اهتماماً كبيراً بالزراعة وزيادة الإنتاج من خلال تطبيق أحدث البحوث العلمية والممارسات الزراعية الحديثة».