«أسبوع أبوظبي للطفولة » ينطلق 29 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تنطلق فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، بهدف تحفيز الابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات لدعم تنمية الطفولة المبكرة.

ويركز أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة على المحاور الاستراتيجية الثلاثة لمبادرة «ود»، وهي التربية الفعّالة، والثقافة والهُوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة​.

ويضم الحدث عدة فعاليات، من بينها منتدى «ود» لتنمية الطفولة المبكرة، ويوم الابتكار في تنمية الطفولة المبكرة، وملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة، ومعرض تنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من الفعاليات المجتمعية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي​.

ويهدف منتدى «ود»، الذي يقام يومي 30 و31 أكتوبر، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية الطفولة المبكرة، ويقدم جدول أعمال متنوعاً وشاملاً يتضمن أكثر من 30 جلسة تفاعلية وحوارية وجلسات تدريبية متقدمة وورش عمل، بمشاركة 50 متحدثاً من الخبراء في 20 قطاعاً مختلفاً​.

كما يجمع المنتدى على مدار يومين المشاركين في فعاليات متنوعة بهدف الوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة محلياً ودولياً.



المتحدثون

وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى كلاً من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نواة، والشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوما ماتر، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مبادرة «ود».

بالإضافة إلى ذلك، تضم قائمة المتحدثين كلاً من ديفيد ج. هنتر، نائب رئيس طب العيون في كلية الطب بجامعة هارفارد، ورئيس قسم طب العيون في مستشفى الأطفال في بوسطن، وديزي داولنغ، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة وورك بيرنت، والسيدة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو، وجيسيكا لاهي، مؤلفة كتاب «نعمة الفشل»، والدكتورة سيدني هوفينغتون، مؤسّسة منصة «كريوس نيورون»، ومايكل أنجار، المعالج الأسري والباحث المتخصص في المرونة والهوية الثقافية.

ويشارك كذلك كل من سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، كمتحدثين في المنتدى.



يوم الابتكار

وبمشاركة أكثر من 30 خبيراً محلياً وعالمياً في تخصصات متعددة، سيركز يوم الابتكار، الذي يقام في 29 أكتوبر، على تعزيز نظم الشركات الناشئة من خلال جمع الشركات الناشئة والحكومات والشركاء المؤسسيين والأكاديميين والمستثمرين معاً لمناقشة أحدث الابتكارات وإعادة تشكيل نظم الشركات الناشئة ودعم نمو القطاع على المستوى العالمي. وتسليط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة ومشاركة الأفكار من مؤسسي هذه الشركات وعرض حلول ست شركات تقدمها للأسر والأطفال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، إلى جانب الكشف عن الابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل قطاعات التعليم والرياضة والرعاية الصحية الأسرية والترفيه، ودعم الجهود الرامية إلى إحداث تغييرات جوهرية تعزز تجارب المستخدم والنتائج؛ من خلال مجموعة جلسات حوارية رئيسة يقدمها كل من إيان هاثاواي، المؤسس المشارك والشريك العام لشركة فار آوت فينتشرز، والمؤلف المشارك لكتاب «نهج مجتمع الشركات الناشئة»، وتود يلين، رئيس المنتجات في نتفليكس.

يُعقد ملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة بين 29 و31 أكتوبر، والذي يمثل منصة تفاعلية مصممة لإلهام الباحثين وتعزيز التعاون والابتكار معهم، بمشاركة أكثر من 100 باحث من دولة الإمارات والمنطقة العربية والقارة الأفريقية لمناقشة تحديات وفرص تعزيز العلوم والأبحاث في تنمية الطفولة المبكرة.

ويوفر الملتقى فرصاً عديدة للتعاون وتبادل الخبرات، من خلال إقامة 10 ورش عمل لبناء القدرات تركز كل منها على ترك أثر طويل الأمد، وتحقيق تغيير منهجي وعملي في مجال أبحاث تنمية الطفولة المبكرة.



الشركاء

تقام على هامش أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، مجموعة من الفعاليات المجتمعية التي ينظمها شركاء المبادرة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وتشمل قائمة الشركاء كلاً من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة (شريك الرؤية)، إلى جانب الشركاء الرئيسين وهم شركة مبادلة للاستثمار و«القابضة» ADQ، والدار العقارية، والشركاء الرسميين وهم «إي آند» و«مدن»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«أدنوك»، وشركاء الأثر وهم «بيور هيلث»، ومؤسسة الإمارات، والشركاء الاستراتيجيين وهم دائرة البلديات والنقل، ودائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، وشريك الفعالية فندق إرث.

كما يشهد الأسبوع إطلاق الدورة الثانية من معرض تنمية الطفولة المبكرة الذي يقام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الراعي الرسمي للمعرض، في حديقة أم الإمارات في أبوظبي بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر، والذي يهدف إلى خلق بيئة تفاعليه تتيح لأفراد المجتمع الوصول إلى أفضل الخدمات والأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية.