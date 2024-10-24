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علوم الدار

رئيس الدولة يعزي الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي

رئيس الدولة يعزي الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
24 أكتوبر 2024 22:21

أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، عبر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والصبر والسلوان لذوي الضحايا.
وأكد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، تضامن دولة الإمارات مع تركيا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
من جانبه، شكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، صاحب السموّ رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات من كل مكروه، منوهاً بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما.

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محمد بن زايد
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رجب طيب أردوغان
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