الفجيرة تشهد الأحد أنشطة تجميع المساعدات ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»

الفجيرة (وام)

في إطار التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «الإمارات معك يا لبنان».. تشهد إمارة الفجيرة يوم الأحد المقبل أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية لدعم الشعب اللبناني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص مجلس الشؤون الإنسانية الدولية على تمديد المدة الزمنية المخصصة لهذه الحملة قياساً بالتفاعل المجتمعي الكبير الذي رافق الحملة منذ انطلاقها.

وستتولى كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية إدارة وتنظيم أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية من الطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية المتعددة.

وأكد معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، على ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالغ بالوقوف مع المتأثرين في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة بسبب التداعيات الحاصلة في المنطقة، منوهاً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على المساهمة الفاعلة في تقديم المساعدة الإغاثية اللازمة للمتضررين والجرحى والمصابين.