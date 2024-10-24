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علوم الدار

«الإمارات للشركات الدفاعية»: المشاركة في «ساها إكسبو» تؤكد تطور صناعتنا

منى الجابر
25 أكتوبر 2024 01:14

اسطنبول (وام)

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تواصل الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتية تطورها بشكل ملحوظ، حيث تمكنت من تقديم حلول دفاعية متكاملة ومتطورة مع تزايد الابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة، لترسخ بذلك مكانتها مركزاً ريادياً لتطوير الأنظمة الدفاعية.
وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، على هامش مشاركة الجناح الوطني في النسخة الرابعة من معرض «ساها إكسبو» الدولي للدفاع وصناعة الطيران والفضاء 2024، الذي يعقد في إسطنبول حتى 26 أكتوبر الجاري، إن المشاركة تعكس أهمية ما وصلت إليه الصناعة الدفاعية الإماراتية من تطورات.
وأكدت الجابر أن الصناعات الدفاعية ليست مجرد قطاع تقني، بل هي جزء من رؤية أكبر نحو الابتكار، مشيرة إلى السعي لتقديم حلول جديدة ومتقدمة من خلال المنتجات الوطنية، لتلبي بذلك احتياجات قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
وأوضحت أن ما يميز مشاركة الجناح في النسخة الرابعة من معرض «ساها» هو أن المنتجات تحمل توقيع مهندسين ومبتكرين إماراتيين يعملون بشغف وإصرار على الارتقاء بهذه الصناعات في كل المحافل الدولية والمحلية.
وقالت الجابر: «نحرص دائماً على تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة، وذلك انطلاقاً من إدراكنا بأن مشاركتنا تعكس جزءاً من طموحات دولتنا المستقبلية، وفخورون بما تم تحقيقه ونتطلع لمستقبل أفضل وأنجح».
تجدر الإشارة إلى أن الجناح الوطني يضم مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الصناعات الدفاعية، والتي تشارك تحت شعار «تقنيات تشكيل المستقبل»، حيث يعكس الشعار أهمية التركيز على التكنولوجيا، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، ودورها الحيوي في تشكيل المستقبل.
وتؤكد مشاركة الدولة في المعرض القدرات التنافسية القوية التي تمتلكها الصناعات الدفاعية الإماراتية في كبرى الأسواق العالمية، ومواكبتها للتطورات التي يشهدها هذا القطاع، حيث تستكمل الشركات استعراض أحدث المنتجات والتقنيات المتطورة التي تم تصميمها وتصنيعها وتطويرها في الدولة بأيادٍ وطنية.

الصناعات الدفاعية
مجلس الإمارات للشركات الدفاعية
مجلس الشركات الدفاعية
الإمارات
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