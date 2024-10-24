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نهيان بن مبارك: خريجو جامعة العين نماذج رائدة في العطاء والإنجاز

نهيان بن مبارك: خريجو جامعة العين نماذج رائدة في العطاء والإنجاز
25 أكتوبر 2024 01:15

أبوظبي (وام)
احتفلت جامعة العين بتخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلبتها، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبحضور الشيخ هزاع بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وأقيم الحفل في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، وحضرته عفراء الصابري، وكيل وزارة التسامح والتعايش، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة وأولياء أمور الخريجين.

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وألقت عفراء الصابري كلمة راعي الحفل، حيث توجَّه معاليه بالتهنئة للخريجين والخريجات، وجاء فيها: «نتقدم إليكم أيها الخريجون والخريجات بالتهنئة الصادقة والمخلصة، ونعبر عن توقعاتنا بأنكم وبإذن الله ستكونون دوماً نماذج رائدة في العطاء والإنجاز».
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته خلال الحفل، أهمية هذا اليوم، مشيراً إلى أن خريجي وخريجات جامعة العين أثبتوا من خلال عملهم وجهدهم أنهم مستعدون للانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتهم، ويمثلون الجامعة بفخر في المجتمع والعالم.
وعبَّر معاليه عن شكره العميق لأسرة الجامعة، بما في ذلك مجلس الأمناء والإدارة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون.
وقال إن الاحتفال احتفاء بهم جميعاً، وبما يبذلونه من جهود فائقة ومستمرة. 
ودعا راعي الحفل الخريجين والخريجات إلى الاعتزاز بجامعة العين، كونها أصبحت مركزاً مهماً للتعليم الجامعي الناجح، ولها إنجازات واضحة ومستمرة.
وأكد أن الجامعة تلتزم بالمستويات والمعايير العالمية الرفيعة، وتعتمد على التقنيات الحديثة.
وأضاف: «جامعة العين هي جامعةٌ تعتمد على نوعيات متميزة من أعضاء هيئة التدريس، وتدعم برامج البحث العلمي الهادف، وترتبط على نحوٍ وثيق بمؤسسات المجتمع، وتنفتح في الوقت نفسه على الجامعات العالمية وعلى النظام المعرفي في العالم، وفوق ذلك كله هي جامعة تهتم غاية الاهتمام بتقييم النتائج والمخرجات كافة، والإفادة من ذلك في عمليات التطوير المستمر نحو الأفضل، ويأتي على قمة ذلك كله ما نراه من اعتماد مؤسسي عالمي لمعظم برامج وكليات الجامعة، وما نلمسه من مكانة متقدمة لها في مختلف التصنيفات العالمية للجامعات، بالإضافة إلى الجوائز التي تحصل عليها».
وعبَّر معاليه عن اعتزازه الكبير بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتعليم في الإمارات، مشيراً إلى أن التعليم هو حجر الأساس لتنمية الفرد وتقدم المجتمع.
ووجَّه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رسالة مباشرة إلى الخريجين والخريجات، بأن عليهم تحمل مسؤولية كبيرة في خدمة المجتمع والإنسان. 
ومن جانبه، أعرب الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس الأمناء، عن فخره بتخريج دفعة جديدة من الشباب الواعي والمثقف، مؤكداً أن حفل التخرج يعكس رؤية جامعة العين في إعداد جيل طموح قادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته.  

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هزاع بن خليفة بن سلطان
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