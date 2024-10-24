الإمارات تُرسل إمدادات غذائية عاجلة للمتضررين من الحرائق في بوليفيا

أبوظبي (الاتحاد)

أرسلت دولة الإمارات إمدادات غذائية عاجلة إلى دولة بوليفيا متعددة القوميات؛ للاستجابة للاحتياجات الإنسانية جراء الحرائق التي شهدتها بوليفيا، وأحدثت أضراراً جسيمة.

وتقدمت معالي سيليندا سوسا، وزيرة العلاقات الخارجية في بوليفيا، باسم فخامة الرئيس لويس آرسي كاتاكورا، رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المبادرة، والتي تأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة.

وقالت معالي سوسا التي شاركت في توزيع المساعدات على المتضررين: «المساعدات الإنسانية ليس لها حدود، حيث تلقينا إمدادات غذائية من دولة الإمارات لصالح الأسر المتضررة من الحرائق».

وأكد إبراهيم العلوي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو، أن هذه المبادرة تعكس نهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستجابة العاجلة لهذه الظروف الإنسانية الصعبة، كما تعكس الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات والمبادئ الإنسانية السامية الداعية إلى التكافل والتآزر والتضامن.