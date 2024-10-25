جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 18.7 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد: أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم وهي 18.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.