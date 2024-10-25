جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 18.7 درجة مئوية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد: أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم وهي 18.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 18.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 18.7°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/LG9WDuIUcB— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 25, 2024