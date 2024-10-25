الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية
25 أكتوبر 2024 09:18

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

أخبار ذات صلة
وفاة عبدالعزيز برادة بأزمة قلبية
كولر: الأهلي أظهر «المعدن الحقيقي» أمام الزمالك

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أولجاس بيكتينوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان.

المصدر: وام
رئيس الدولة
كازخستان
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
شرطة دبي والسوق الحرة تتوجان بريشة «دورة ألعاب السيدات»
الرياضة
شرطة دبي والسوق الحرة تتوجان بريشة «دورة ألعاب السيدات»
اليوم 11:30
حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور
علوم الدار
حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور
اليوم 11:25
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 10 من قوات الأمن الباكستانية في هجوم مسلح
اليوم 11:07
ماراثون الإمارات للدراجات المائية يجمع 58 متسابقاً في أبوظبي
الرياضة
ماراثون الإمارات للدراجات المائية يجمع 58 متسابقاً في أبوظبي
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©