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دعماً للشعب اللبناني الشقيق.. سفينة إماراتية محملة بـ 2000 طن من المساعدات الإغاثية تصل مرفأ بيروت

دعماً للشعب اللبناني الشقيق.. سفينة إماراتية محملة بـ 2000 طن من المساعدات الإغاثية تصل مرفأ بيروت
25 أكتوبر 2024 12:25

استقبل مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، سفينة مساعدات من دولة الإمارات على متنها 2000 طن من الإمدادات الإغاثية العاجلة للشعب اللبناني الشقيق، في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان»، التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر الجاري. وتأتي هذه السفينة في إطار الدعم الإنساني المتواصل من دولة الإمارات للأشقاء اللبنانيين في ظل الأزمة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وفي هذا الصدد، قال سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية: «تأتي هذه المساعدات الجديدة في سياق حرص دولة الإمارات على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة، حيث حملت السفينة 1000 طن من الإمدادات الغذائية، و1000 طن من مستلزمات الإيواء المتنوعة، ليصل حجم المساعدات التي أرسلت حتى الآن إلى 2610 أطنان».

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وأضاف: «تعكس هذه الجهود الحثيثة لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة الاهتمام البالغ للقيادة الرشيدة بتوفير احتياجات الشعب اللبناني الشقيق والتي تجسد القيم الإنسانية السامية والأخوية، الداعية إلى التكافل والتعاون والتآزر والتضامن مع الأشقاء اللبنانيين».الجدير بالذكر أنه في إطار دعم الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الراهنة، وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة«حفظه الله»، دشّنت دولة الإمارات في 4 أكتوبر الجاري حملة «الإمارات معك يا لبنان» لدعم الأشقاء اللبنانيين، وأرسلت 14 طائرة بعضها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة- يونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فضلاً عن حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي جمعت 1,300 طن من الإمدادات الإغاثية، بمشاركة 24 مؤسسة إماراتية مانحة وآلاف المتطوعين في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

المصدر: وام
المساعدات الإغاثية
لبنان
الإمارات
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