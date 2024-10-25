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علوم الدار

"آيرينا" تعقد مجلسها الثامن والعشرين في أبوظبي قبيل مؤتمر الأطراف COP29

"آيرينا" تعقد مجلسها الثامن والعشرين في أبوظبي قبيل مؤتمر الأطراف COP29
25 أكتوبر 2024 12:33

عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)  لمجلسها في أبوظبي، وهو الاجتماع الأخير لها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

بحضور أكثر من 340 ممثلاً حكومياً من 115 دولة .. عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الاجتماع الثامن والعشرين لمجلسها في أبوظبي، وهو الاجتماع الأخير لها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

وسيناقش أعضاء الوكالة على مدار يومين العديد من المواضيع المحورية المتعلقة بتحول نظام الطاقة،
الاجتماع الثامن والعشرين للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) يعد منصة مهمة للتشاور حول التجارب الوطنية في مجال تحول نظم الطاقة، والتحديات والفرص اللازمة لحفز تمويل هذا التحول، والتقنيات والشراكات المبتكرة الضرورية لدعم مسار تحول الطاقة في اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة.

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«آيرينا» تعقد اجتماع مجلسها الـ 28 في أبوظبي قبيل مؤتمر «COP29»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تغير المناخ
مؤتمر الأطراف
آيرينا
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