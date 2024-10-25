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علوم الدار

"كليفلاند كلينك أبوظبي" يستعرض أحدث الروبوتات الجراحية المتطورة

جانب من معرض الروبوتات الجراحية
25 أكتوبر 2024 12:38

انطلق معرض الروبوتات الجراحية ضمن فعالية التنشيط الروبوتي بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وذلك خلال الفترة من الحادي والعشرين إلى الحادي والثلاثين  21 إلى 31 من أكتوبر الجاري، ويقدم المعرض تجربة حية للمشاركين من الطلبة عن الروبوتات المقدمة لإتاحة الفرصة لهذه العقول الشابة الفريدة للحصول على خبرة عملية مع الروبوتات الجراحية، مما يجعل مستقبل الرعاية الصحية في متناول أيديهم.

يهدف هذا المعرض إلى خلق تجربة ليست تعليمية فحسب، بل ممتعة أيضا، مع التركيز على التقاطع الملحوظ بين التكنولوجيا والرعاية الصحية ونقل العديد من الرسائل الرئيسية منها التزامنا بتطوير تكنولوجيا الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتفانينا في إلهام الجيل القادم من المتخصصين في الرعاية الصحية ودور المستشفى في مجال الجراحة الروبوتية.

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أجرى كليفلاند كلينك أبوظبي أجرى مئة وإحدى وأربعين 141 عملية جراحية روبوتية عبر العديد من التخصصات الجراحية في النصف الأول من هذا العام يناير-يونيو ، تغطي هذه الإجراءات ستة وأربعين  46 نوعا مختلفا عبر تخصصات مختلفة.
هذه التقنيات الجديدة تساهم في الالتزام بتحسين نتائج المرضى ويدعم رؤية دولة الإمارات الرامية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتميز في الرعاية الصحية، ونحن اليوم نشهد تحولا ملحوظا، حيث يختار المزيد من المرضى، الدوليين والمحليين، دولة الإمارات للخضوع للعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها، بفضل خيارات الرعاية المتقدمة المتاحة هنا.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كليفلاند كلينك أبوظبي
الروبوتات
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