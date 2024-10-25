شرطة أبوظبي توضح غرامة التجمهر والتصوير في مواقع الحوادث

دعت شرطة أبوظبي في فيديو نشرته عبر حسابه حسابها الرسمي في منصة «إكس» الجمهور إلى الالتزام بعدم "التجمهر والتصوير" بمواقع الحوادث والحرائق تجنباً لعرقلة وصول مركبات الإسعاف والدوريات المرورية والدفاع المدني إلى مواقع البلاغات ، ولتفادي غرامة التجمهر في مواقع الحوادث والتي تصل إلى 1000 درهم .





#فيديو | #شرطة_أبوظبي : #درب_السلامة 2 تدعو الجمهور إلى الالتزام بعدم "التجمهر والتصوير" بمواقع الحوادث والحرائق تجنباً لعرقلة وصول مركبات الإسعاف والدوريات المرورية والدفاع المدني إلى مواقع البلاغات ، وتفادي غرامة التجمهر في مواقع الحوادث والتي تصل إلى 1000 درهم . pic.twitter.com/zwTyv9EBb7 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 25, 2024