الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي توضح غرامة التجمهر والتصوير في مواقع الحوادث

شرطة أبوظبي توضح غرامة التجمهر والتصوير في مواقع الحوادث
25 أكتوبر 2024 14:56

دعت شرطة أبوظبي في فيديو نشرته عبر حسابه حسابها الرسمي في منصة «إكس» الجمهور إلى الالتزام بعدم "التجمهر والتصوير" بمواقع الحوادث والحرائق تجنباً لعرقلة وصول مركبات الإسعاف والدوريات المرورية والدفاع المدني إلى مواقع البلاغات ، ولتفادي غرامة التجمهر في مواقع الحوادث والتي تصل إلى 1000 درهم .

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي: «درب السلامة» تعزز وعي السائقين بالسلوكيات الخاطئة
«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد «مكتب النائب العام» على ممارسات «التأهيل الشرطي»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
أبرز أحكام مرسوم "تنظيم السير والمرور" الجديد.. السماح لمن يبلغ 17 سنه استخراج رخصة قيادة
علوم الدار
أبرز أحكام مرسوم "تنظيم السير والمرور" الجديد.. السماح لمن يبلغ 17 سنه استخراج رخصة قيادة
اليوم 11:49
تحت رعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ليوا الدولي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ليوا الدولي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
اليوم 17:22
«تقرير تخيّلي».. جوارديولا يُدرب السنغال في المُستقبل!
الرياضة
«تقرير تخيّلي».. جوارديولا يُدرب السنغال في المُستقبل!
اليوم 17:14
هاريس وترامب في تكساس سعياً لكسب الأصوات المترددة
الأخبار العالمية
هاريس وترامب في تكساس سعياً لكسب الأصوات المترددة
اليوم 17:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©