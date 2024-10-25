البيت العربي ينظم حفل توقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لجمال سند السويدي

نظم «البيت العربي» في العاصمة الإسبانية مدريد بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية ومكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حفل إطلاق وتوقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والذي تُرجم إلى لغات عدة بينها اللغة الإسبانية.

حضر الحفل - الذي أقيم بالمسرح الرئيسي بالبيت العربي - نخبة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية الإسبانية والعربية إلى جانب عدد من المفكرين والمثقفين والباحثين والدبلوماسيين.

وقال معالي الدكتور جمال سند السويدي إن كتابه يتناول محطات مهمة في حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى جانب مبادرات سموه التي أسهمت في إحداث نهضة شاملة بدولة الإمارات وجهوده لتمكين المرأة، وتطوير التعليم، وتنويع الاقتصاد ويسلّط الضوء على قيم التسامح التي يتبناها سموه وجعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً للتسامح والعمل الخيري تأسياً بالقائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

من جهته قال الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية إن الكتاب يسهم في تعريف الأجيال بجهود وإنجازات صاحب السمو رئيس الدولة وعمله المتواصل من أجل وطنه والبشرية وما كرّسه من مبادئ التسامح والسلام والسعادة من أجل رفاهية الإنسانية. من جانبها، أشادت معالي إيرين لوزانو دومينغو، وزيرة الدولة السابقة في إسبانيا مديرة مؤسسة البيت العربي بالكتاب واعتبرته وثيقة مهمة عن سيرة ومسيرة صاحب السمو رئيس الدولة على صعيد صنع السلام وترسيخ قيم وأُسس التعايش السلمي بين الشعوب.