الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

البيت العربي ينظم حفل توقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لجمال سند السويدي

البيت العربي ينظم حفل توقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لجمال سند السويدي
25 أكتوبر 2024 17:36

نظم «البيت العربي» في العاصمة الإسبانية مدريد بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية ومكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حفل إطلاق وتوقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والذي تُرجم إلى لغات عدة بينها اللغة الإسبانية.
حضر الحفل - الذي أقيم بالمسرح الرئيسي بالبيت العربي - نخبة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية الإسبانية والعربية إلى جانب عدد من المفكرين والمثقفين والباحثين والدبلوماسيين.
وقال معالي الدكتور جمال سند السويدي إن كتابه يتناول محطات مهمة في حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى جانب مبادرات سموه التي أسهمت في إحداث نهضة شاملة بدولة الإمارات وجهوده لتمكين المرأة، وتطوير التعليم، وتنويع الاقتصاد ويسلّط الضوء على قيم التسامح التي يتبناها سموه وجعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً للتسامح والعمل الخيري تأسياً بالقائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
من جهته قال الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية إن الكتاب يسهم في تعريف الأجيال بجهود وإنجازات صاحب السمو رئيس الدولة وعمله المتواصل من أجل وطنه والبشرية وما كرّسه من مبادئ التسامح والسلام والسعادة من أجل رفاهية الإنسانية. من جانبها، أشادت معالي إيرين لوزانو دومينغو، وزيرة الدولة السابقة في إسبانيا مديرة مؤسسة البيت العربي بالكتاب واعتبرته وثيقة مهمة عن سيرة ومسيرة صاحب السمو رئيس الدولة على صعيد صنع السلام وترسيخ قيم وأُسس التعايش السلمي بين الشعوب.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية
رئيس الدولة يعزي الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
المصدر: وام
إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية
جمال سند السويدي
محمد بن زايد
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
اليوم 19:20
رئيس وزراء الهند مودي (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني شولتس
الأخبار العالمية
الهند تعرض المساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا
اليوم 20:00
«الطب الرياضي» يناقش آليات مكافحة المنشطات
الرياضة
«الطب الرياضي» يناقش آليات مكافحة المنشطات
اليوم 19:59
العين يتعادل مع دبا الحصن
الرياضة
العين يتعادل مع دبا الحصن
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©