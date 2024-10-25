الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
25 أكتوبر 2024 17:50

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية واحتمال سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر ومثيرة للغبار،وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:33 والجزر الأول عند الساعة 03:29 .

أخبار ذات صلة
«الطب الرياضي» يناقش آليات مكافحة المنشطات
نزالات قوية في ختام «باور سلاب»

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، و يحدث المد الأول عند الساعة 06:36 والجزر الأول عند الساعة 23:54 .

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
اليوم 19:20
رئيس وزراء الهند مودي (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني شولتس
الأخبار العالمية
الهند تعرض المساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا
اليوم 20:00
«الطب الرياضي» يناقش آليات مكافحة المنشطات
الرياضة
«الطب الرياضي» يناقش آليات مكافحة المنشطات
اليوم 19:59
العين يتعادل مع دبا الحصن
الرياضة
العين يتعادل مع دبا الحصن
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©