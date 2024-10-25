الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية واحتمال سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر ومثيرة للغبار،وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:33 والجزر الأول عند الساعة 03:29 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، و يحدث المد الأول عند الساعة 06:36 والجزر الأول عند الساعة 23:54 .