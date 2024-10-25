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شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر

شعار شرطة أبوظبي
25 أكتوبر 2024 17:51

دعت شرطة أبوظبي، اليوم الجمعة، السائقين إلى "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة".
كما طلبت، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، من السائقين "عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظا على سلامتكم"، متمنية السلامة لمستخدمي الطريق.
بدوره، أفاد المركز الوطني للأرصاد، على موقع إكس"، بهبوب "رياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها إلى 50 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً وذلك من الساعة 16:55 وحتى الساعة 20:00 الجمعة 25/10/2024".
ونشر المركز إجراءات السلامة خلال هبوب الرياح المثيرة للغبار.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الغبار
تدني مدى الرؤية
تدني الرؤية الأفقية
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