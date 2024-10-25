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روبوت ذكي للتوعية المرورية في أبوظبي

روبوت ذكي للتوعية المرورية في أبوظبي
26 أكتوبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، التوعية المرورية عبر الروبوت الذكي في المدارس والجامعات والمراكز التجارية والمعارض، ضمن مساعيها لمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي بمجالات التوعية.
وقال العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، إن الهدف من مباشرة الروبوت الذكي مهامه، هو تقديم خدمات تواكب أحدث التطورات العالمية، وتسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في التوعية والتثقيف المروري الرقمي.
وأوضح الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير مشروع الروبوتات المرورية الذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن الروبوت الذكي ومن خلال بنيته التي تشبه جسم الإنسان يقوم بعرض الفيديوهات المرورية التوعوية الرقمية، والرد على استفسارات الجمهور، ويقدم النصائح المرورية.

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