تتويج الفائزين بجائزة عجمان للزراعة 2024

عجمان (وام)

توجت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان الفائزين بجائزة عجمان للزراعة لعام 2024 بدورتها الـ15 التي تستهدف دعم الجهود الإيجابية بالمجال الزراعي وتشجيع النماذج المشرقة لتكون قدوة للجميع للمضي قدماً بمسيرة التشجير وزيادة المساحات الخضراء في الإمارة.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، خلال حفل التكريم الذي أقامته الدائرة في حديقة غابة الرقايب، أن الزراعة منهج حياة وعنوان الحضارة والتميز، منوهاً إلى سعي الدائرة للارتقاء بعجمان لتصبح إحدى أهم المدن الخضراء في العالم.

وأوضح أن الدائرة تحرص كل عام على تنظيم الجائزة التحفيزية التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، لتشجيع ‏القطاعين الحكومي والخاص، وكل فئات وأفراد المجتمع على زيادة المساحات الزراعية في الإمارة ونشر الثقافة الإيجابية ورفع مستوى المعايير البيئية المرتبطة بالزراعة، مشيراً إلى أن الجائزة تشهد في كل دورة إقبالاً كبيراً من السكان والجهات والدوائر ما يجسد الحرص المشترك على تعزيز القطاع الزراعي.

ومن جهته أوضح أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، ‏أن الجائزة تعتمد مبدأ الشمولية لجميع الفئات وتمنح الفرصة لجميع حدائق المنازل والمساجد والمدارس وكل الجهات الحكومية وأصحاب المبادرات الزراعية والفنادق في جميع مناطق الإمارة، وتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين.

وكرّمت الدائرة الفائزين بفئة الحديقة المنزلية الداخلية وفئة الحدائق المنزلية الخارجية، وفئة المنازل المنتجة.