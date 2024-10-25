تعاون بين «الإعلام الإبداعي» و«كليات التقنية»

أبوظبي (وام)

أعلنت «هيئة الإعلام الإبداعي» أمس تعاونها مع كليات التقنية العليا لتقديم شهادة التأهيل في مجال الصحافة العالمية واعتمادها من قِبل الجهتين وأكاديمية CNN أبوظبي، في خطوة تعكس اهتمامها بدعم ورعاية وتطوير المواهب الإبداعية داخل الدولة.

وبموجب هذا التعاون، يحصل الطلبة المسجلون في برامج أكاديمية CNN أبوظبي على شهادة من كليات التقنية العليا حيث سيتم تقييم أدائهم من خلالها، كونها من أهم مؤسسات التعليم العالي بالدولة.

وسيتمكن طلبة كليات التقنية العليا المشاركون بالدورة من الحصول على مزايا تعليمية عديدة في المجال نفسه.

وسيتم تقديم وتقييم دورة الأكاديمية هذه السنة بالتنسيق مع قسم الإعلام التطبيقي واعتمادها من خلال برنامج البكالوريوس في الإعلام التطبيقي في الكُلّيات.

تشمل الدورة التدريبية التي تستمر 12 أسبوعاً في أبوظبي، مجموعة من الوحدات الأساسية منها البث الصوتي، والقصص الاجتماعية، والصحافة المتنقلة ويقودها ويشرف عليها نخبة من مذيعي CNN العالميين، بالإضافة إلى المراسلين والمتخصصين الفنيين.

وسيتم تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل في غرفة الأخبار، بما في ذلك تقنيات التحقق من الأخبار، وصياغة القصص الإخبارية وكتابة السيناريو، وفهم أخلاقيات العمل الصحفي، كل ذلك من خلال ورش عمل تفاعلية، ودورات تدريبية متقدمة، ودروس تعليمية رقمية حسب الطلب.

وذكر محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، أن هذه الخطوة تعكس جهود الهيئة في رعاية وتدريب الشباب في إمارة أبوظبي، منوهاً إلى أهمية تقديم شهادة مهنية معترف بها من مؤسسة تعليمية رائدة مثل كليات التقنية .