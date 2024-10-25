«التقنيات الحيوية» في جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

تنطلق في جامعة الشارقة الثلاثاء المقبل، فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الأول في التقنيات الحيوية (SICBiotech)، الذي تستمر جلساته العلمية على مدار ثلاثة أيام، وينظمه قسم علوم الحياة التطبيقية بكلية العلوم في الجامعة.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات العلمية في التقنيات الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الصناعة المتعلقة بهذا المجال في منطقة الخليج، ومواجهة التحديات البيئية والصحية، مع التركيز على الابتكار وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية لإعداد جيل جديد من الباحثين والمبتكرين.

ويشكل المؤتمر منتدى دولياً، لتبادل الأفكار والخبرات حول البرامج التعليمية والتدريبية، التي تسعى إلى دعم وتطوير صناعة وتطبيقات التقنيات الحيوية في منطقة الخليج.

يشارك في جلسات المؤتمر وحلقاته النقاشية، نخبة من العلماء البارزين في مجالات التقنيات الحيوية المختلفة من جامعات ومعاهد بحثية عالمية مرموقة.