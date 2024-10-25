لجنة «بقاء الأنواع» تناقش بأبوظبي تعزيز حماية الطبيعة

هالة الخياط (أبوظبي)

انطلقت في أبوظبي أمس، فعاليات الاجتماع الخامس لرؤساء مجموعات لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بمشاركة 300 خبير في مجال الحفاظ على الأنواع.

ويهدف الاجتماع، الذي يعقد كل أربع سنوات، إلى الاستفادة من خبرة وتجربة مجموعات لجنة بقاء الأنواع لتسهيل تبادل المعرفة والعمل الجماعي، بهدف تعزيز مهمة الحفاظ على الأنواع.

ويضم برنامج الاجتماع أكثر من 120 جلسة صُممت لتعكس دورة حفظ الأنواع (تقييم - تخطيط - عمل)، وهو الإطار الأساسي لأنشطة لجنة حفظ الأنواع، مع تخصيص يوم كامل لكل من هذه المكونات.

ويتضمن جدول الأعمال أكثر من 20 جلسة عامة والعديد من ورش العمل والمناقشات الجماعية والندوات وفرص التدريب، من بين جلسات متنوعة أخرى لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من رؤساء مجموعات لجنة بقاء الأنواع خلال السنوات الأربع الماضية، وطوال العقود الثمانية منذ تأسيس اللجنة.

وتتولى هيئة البيئة - أبوظبي ولجنة بقاء الأنواع تنظيم الاجتماع، وتجتمع اللجنة في أبوظبي للمرة الخامسة لتعزيز مهمة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والتي تتمثل في: التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتشجيعها ومساعدتها على الحفاظ على سلامة وتنوع الطبيعة، وضمان أن يكون أي استخدام للموارد الطبيعية عادلاً ومستداماً بيئياً.

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي تستمر فعالياته في أبوظبي حتى 28 الشهر الجاري، قالت رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في كلمتها عبر تقنية الفيديو، «إن الاجتماع في نسخته الخامسة يحمل مكانة خاصة في قلوبنا، إذ يجمعنا مجدداً على خطى اجتماعنا الأول في مدينة العين في عام 2008».

وأكدت أن الإمارات، تواصل إعطاء الأولوية لحماية الأنواع على المستويين الوطني والعالمي، مسترشدة بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقالت رزان المبارك: «في الوقت الذي نجتمع فيه اليوم، يُعقد أيضاً مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2024 في كولومبيا، وتزامن اجتماعنا مع هذا المؤتمر يعكس الزخم العالمي للحفاظ على التنوع البيولوجي. كما يذكرنا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات، حيث وضعنا الطبيعة في صميم الحوار المناخي. وهذا الحدث المحوري أكد على أهمية العلاقة بين التنوع البيولوجي والعمل المناخي، مما يؤكد دور الطبيعة كحليف أساسي في جهودنا للتصدي لتغير المناخ، وتعزيز المرونة، ودعم التنمية المستدامة».

وأكدت الدكتورة شيخة الظاهري، أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة، لأن المناقشات التي سنجريها هنا ستشكل خطة اللجنة للسنوات الأربع المقبلة وتوفر تحديثات أساسية لبرنامج الطبيعة 2030، وذلك قبل انعقاد المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة.

وقالت: «إن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة معترف به عالمياً بفضل منتجاته المعرفية، مثل القائمة الحمراء، وكخبراء في الأنواع تحملون مسؤولية أساسية لتعزيز حفظ الأنواع، وخاصة في المناطق التي تفتقر إلى القدرات والموارد».

وأضافت: «في أبوظبي، يُعتبر إعادة تأهيل المها العربي والحبارى، من أبرز إنجازاتنا في مجال الحفظ. ويُعد مشروع إعادة توطين المها ذي القرون المنحنية في تشاد مثالاً آخر جديراً بالذكر، حيث إن برنامج الإعادة الذي بدأناه مع شركائنا قبل عقد من الزمن كان ناجحاً للغاية، ويضم الآن أكثر من 650 فرداً في البرية في تشاد، مما أدى إلى تحسين وضعه الحفظي».

وأشارت الظاهري إلى مشاريع الحفظ التي تنفيذها الهيئة، ومنها مشروع استزراع الشعاب المرجانية الذي تم إطلاقه في عام 2021 هو الأكبر من نوعه في العالم، وحقق نجاحاً رائعاً، حيث تم زرع أكثر من مليون قطعة مرجانية عبر ثمانية مواقع في مياه أبوظبي.

وبينت، أن المشروع ساهم في زيادة الكتلة الحيوية للأسماك والتنوع البيولوجي بنسبة 50%، مما يتماشى تماماً مع أهداف استراتيجية تغير المناخ في أبوظبي.



نجاحات عالمية

وخلال الحفل الافتتاحي، كرمت لجنة بقاء الأنواع هيئة البيئة - أبوظبي لدورها الريادي في إعادة توطين المها الأفريقي (أبو حراب) لأول مرة على مستوى العالم في تشاد بعد تعرضه للانقراض من البرية منذ أكثر من 20 عاماً، وتحسين تصنيف المها أبو حراب في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث تم تغيير حالته من منقرض في البرية إلى نوع مهدد.

وتمكنت الهيئة من خلال جهودها، بالتعاون مع وزارة البيئة في تشاد وصندوق صحارى والشركاء الدوليين من إعادة انتشار المها في البرية بتشاد حالياً بأعداد تجاوزت أكثر من 650 رأساً.



حماية الأنواع

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تأسس في عام 1948، وهو الآن أكبر شبكة بيئية في العالم وأكثرها تنوعاً، حيث يعتمد على معرفة موارد وقدرات أكثر من 1.400 منظمة من الأعضاء، وحوالي 16.000 خبير. وهو مزود رائد للبيانات والتقييمات والتحليلات المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

وتُمكن العضوية الواسعة الاتحاد من أن يكون بمثابة حاضنة ومرجع موثوق لأفضل الممارسات والأدوات والمعايير الدولية.

وتعد لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (SSC) شبكة علمية تضم أكثر من 10.000 عضو في 186 منطقة.

وباعتبارها الأكبر من بين اللجان السبع للخبراء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، يعمل أعضاء اللجنة بشكل مستقل، وبالتعاون مع مختلف وحدات الاتحاد لبناء المعرفة حول حالة الأنواع والتهديدات التي تواجهها، بالإضافة إلى تقديم المشورة، وتطوير السياسات والمبادئ التوجيهية، وتيسير تخطيط إجراءات الحفاظ على الأنواع. ومن خلال هذا العمل، تعمل لجنة بقاء الأنواع على تحفيز إجراءات الحفاظ على الأنواع، وتمكين الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من التأثير على السياسات، ومساعدة المجتمعات في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي.



إشادة دولية بجهود أبوظبي في حفظ الأنواع

أشاد البروفيسور جون بول رودريغيز، رئيس لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بجهود دولة الإمارات في مواجهة التحديات البيئية، لاسيما أنها تعد إحدى الدول السباقة في دعم خطط واستراتيجيات الحفاظ على البيئة والأنواع، محلياً وعالمياً، ومواجهة التغير المناخي بعدد من المبادرات والإنجازات، منها التحول بشكل كبير إلى الطاقة المتجددة، والتركيز على تعزيز الاستدامة في مشروعاتها التنموية.

وقال في تصريح لـ «الاتحاد»، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس الذي تستضيفه أبوظبي: «إن جهود إمارة أبوظبي في حفظ الأنواع عابرة للحدود، ما ساهم في تغيير تصنيف العديد من الأنواع في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها».

وعن اجتماع رؤساء مجموعات لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في أبوظبي، أكد أنه يشكل فرصة لإعادة الاتصال ومواصلة الحوار الذي بدأ قبل أربع سنوات. ولكن بالنسبة لمعظم الخبراء المشاركين، ستكون أربعة أيام ملهمة، وتشكل تحدياً لهم، حيث سيشحنون طاقاتهم، ويوسعون آفاقهم، ويعززون شعورهم بالانتماء لهذه الشبكة الفريدة.

وأفاد بأن اجتماع هذا العام يتميز بمشاركة رؤساء مجموعات لجنة بقاء الأنواع مع المؤسسات المحلية لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحديات الحفاظ على الأنواع على المستويات الوطنية والعالمية، والإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.

ولفت إلى أن هذا التجمع سيؤكد بشكل خاص كيف يمكن للقوة التجديدية للطبيعة، والدور الفاعل للحيوانات والفطريات والنباتات في النظم البيئية، أن يقدموا حلولاً لهذه التحديات العالمية، مع التركيز على سُبُل الحفاظ على الأنواع، واستعادة النظم البيئية والتعاون في حل كافة الأزمات البيئية المطروحة، حيث سيتيح الاجتماع منصة قيمة لاستكشاف استراتيجيات مستدامة لضمان مستقبل كوكبنا.