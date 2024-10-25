شراكة بين «إيدج» و«بايكار» لدعم تقدّم أنظمة الطيران دون طيار

إسطنبول (وام)

أبرمت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة «بايكار»، المتخصصة في مجال الطائرات دون طيار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أمس، اتفاقية تعاون، على هامش فعاليات معرض «ساها إكسبو 2024» المنعقد في إسطنبول.

وقّع الاتفاقية حمد المرر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وخلوق بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة «بايكار».

وتضع الاتفاقية إطار عمل لتعزيز الروابط بين الطرفين والارتقاء بقدراتهما وتعزيز حضورهما في السوق.

وبموجب الاتفاقية، سيتمحور التعاون حول دمج ذخائر وحمولات «إيدج» الموجهة على منصات أنظمة الطيران دون طيار من «بايكار».

وستقود «بايكار» جهود الدمج، بينما تقدم مجموعة «إيدج» مساعدة تقنية تشمل تصميم وتصنيع ودعم المعدات اللازمة لضمان دمج ناجح.

وتهدف تلك المبادرة إلى تلبية متطلبات السوق بسرعة وفعالية، وضمان أمن سلاسل التوريد وتوفير حلول عالية الأداء للعملاء.

وقال حمد المرر: «تمثل الاتفاقية مع شركة بايكار محطة بارزة باتجاه تعزيز تعاوننا المستمر، وعبر دمج حلولنا المتقدمة على منصات أنظمة بايكار للطيران دون طيار المثبتة ميدانياً، يمكننا الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق دائمة التطور بالتوازي مع الارتقاء بالقدرات التي نقدمها لعملائنا».

وأضاف أن الشراكة تؤكد الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الشركات الراسخة في تركيا والاستفادة من منظومتها الدفاعية المتينة، موضحاً أنه يجري العمل على توطيد الالتزام بتقديم أحدث التكنولوجيا المتطورة بمرونة وكفاءة وابتكار، إلى جانب ضمان سلاسل توريد آمنة ومرنة.

من جهته، قال خلوق بيرقدار: «وقّعنا مع الرئيس التنفيذي لإيدج، إحدى أكبر مجموعات الدفاع في دولة الإمارات وإحدى أكبر 30 مؤسسة دفاع حول العالم، اتفاقية لدمج الذخائر الذكية التي تطوّرها إيدج في منصاتنا ولعقد تعاون مشترك».

وأوضح أن دولة الإمارات وتركيا أقامتا خلال السنوات الأخيرة علاقات دفاعية قوية، حيث تعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في الشرق الأوسط.

ووقّعت «ملاذ»، إحدى شركات مجموعة «إيدج» التي تركز على تسهيل التجارة مع الشركات التركية، أمس أيضاً، مذكرة تفاهم مع شركة ERA RF Technologies، المزود الرائد لحلول الاتصالات المتقدمة في تركيا، وذلك على هامش فعاليات معرض «ساها إكسبو 2024».

وتحدد مذكرة التفاهم، التي وقعها علي ديميرهان، الرئيس التنفيذي لشركة «ملاذ»، وعدنان كايا، الرئيس التنفيذي لشركة ERA RF Technologies، التزام «ملاذ» بتسهيل شراء محطات اتصالات فضائية متقدمة ومودمات أرضية.

وتهدف هذه الأنظمة إلى تعزيز القدرات التشغيلية بمجال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ونقل البيانات الآمن والربط في الوقت الفعلي ضمن القطاعات المهمة.